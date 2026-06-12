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Çocuğun oynadığı ateş evi yaktı

Eskişehir Sivrihisar ilçesinde bir çocuğun ateşle oynaması sonucu çıkan yangında evde bulunan bir kişi hafif yaralandı.Yangın, Sivrihisar İlçesi Yenice Mahallesi Elmas Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi.

Çocuğun oynadığı ateş evi yaktı

Eskişehir Sivrihisar ilçesinde bir çocuğun ateşle oynaması sonucu çıkan yangında evde bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Yangın, Sivrihisar İlçesi Yenice Mahallesi Elmas Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşayan küçük yaşta bir çocuğun ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında alevler bütün binayı sardı. Evde bulunan küçük çocuk ve yetişkin kadın kendi imkanlarıyla binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken yangında, evde bulunan yetişkin kadının kaşları yandı. Yangında herhangi bir kişinin ciddi yaralanmaması sevindirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çocuğun oynadığı ateş evi yaktı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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