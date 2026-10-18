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Çocuğunu göremeyen kadın boynuna bıçak dayadı, ekipler ikna etti

Bursa’da çocuğunu göremediğini iddia eden 35 yaşındaki kadın, boğazına bıçak dayayarak trafiği kilitledi. Polis tarafından ikna edilen kadın bıçağı bırakınca, meraklı kalabalık polis için alkış tuttu. O anlar kameraya yansıdı.

Çocuğunu göremeyen kadın boynuna bıçak dayadı, ekipler ikna etti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Demet Ö., boşanma aşamasındaki eşinin kendisine çocuğunu göstermemesi üzerine bıçak alarak akan trafiğe çıktı.
Trafik kilitlendi, kadın ikna edildi
Yaşanan durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemi aldı. Kadın ile iletişim kurmak isteyen ekipler, zor anlar yaşadı.
Yüzlerce vatandaş film izler gibi izledi
Yaşanan olaya tanıklık eden yüzlerce vatandaş, yağmurlu havaya rağmen olayları resmen film izler gibi izledi. 35 yaşındaki kadın, 1 saatlik ikna çabaları sonrası elindeki bıçağı bıraktı. Durumu gören meraklı kalabalık, polise alkış tuttu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Çocuğunu göremeyen kadın boynuna bıçak dayadı, ekipler ikna etti 1

Çocuğunu göremeyen kadın boynuna bıçak dayadı, ekipler ikna etti 2

Çocuğunu göremeyen kadın boynuna bıçak dayadı, ekipler ikna etti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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