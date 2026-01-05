Çocuğunu görmek için alt geçidin üstüne çıkan şahıs ikna edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde ailevi sorunları olduğu ve çocuklarını göremediği öğrenilen vatandaş, alt geçidin korkularına çıktı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonunda ikna edilen baba, kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Atatürk Bulvarı Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. isimli vatandaş, bir anda alt geçidin korkularına çıktı. Kendini aşağıya atacağını söyleyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşla konuşmaya çalıştı.

Polis ekipleri yolu ve alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı can kurtarma minderi açtı. Ailevi sorunlar yaşadığı ve çocuklarını göremediği öğrenilen İ.G., polis ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından ikna edildi. Korkuluklardan indirilen İ.G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA