Çocuğunun gözü önünde babayı darbetti! Polis merkezinde kayınbirader dayağı

Mersin'de Mehmet T., (48) şiddet gördüğünü ileri süren çocuğu A.T. (10) ile polis merkezine gitti. Burada ifade veren baba ve oğlu daha sonra polis merkezinden ayrılmak için kapıya yöneldi. Bu sırada Mehmet T.'nin kayınbiraderi K.D. de merkeze geldi. K.D., burada adamı oğlunun gözü önünde darbetti. İşte detaylar...

Çocuğunun gözü önünde babayı darbetti! Polis merkezinde kayınbirader dayağı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, Silifke ilçesindeki polis merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; 2 çocukları olan Mehmet T. ve eşi M.T. (38), şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

Çocuğunun gözü önünde babayı darbetti! Polis merkezinde kayınbirader dayağı 1

ÇIKACAKLARI SIRADA KAYINBİRADERİ İLE KARŞILAŞTILAR

Süreç devam ederken, eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından A.T. (10) ile birlikte polis merkezine gitti. İfadesini veren Mehmet T., oğluyla dışarı çıkmak için kapıyı açtığı sırada kayınbiraderi K.D. ile karşılaştı.

Çocuğunun gözü önünde babayı darbetti! Polis merkezinde kayınbirader dayağı 2

KAYINBİRADERİ KARAKOLDA DARBETTİ

Mehmet T., oğluyla polis merkezinin iç kısmına kaçarken, kayınbiraderi tarafından da darbedildi. Olay, merkezdeki memurların müdahalesiyle sona erdi. Mehmet T., kayınbiraderi K.D.'den şikayetçi oldu.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.D.’nin, polis merkezinden çıkmak üzere olan baba Mehmet T.’ye saldırdığı anlar yer alıyor. (DHA)

