Çocuğunun gözü önünde babayı darbetti! Polis merkezinde kayınbirader dayağı

Olay, Silifke ilçesindeki polis merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; 2 çocukları olan Mehmet T. ve eşi M.T. (38), şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

ÇIKACAKLARI SIRADA KAYINBİRADERİ İLE KARŞILAŞTILAR

Süreç devam ederken, eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından A.T. (10) ile birlikte polis merkezine gitti. İfadesini veren Mehmet T., oğluyla dışarı çıkmak için kapıyı açtığı sırada kayınbiraderi K.D. ile karşılaştı.

KAYINBİRADERİ KARAKOLDA DARBETTİ

Mehmet T., oğluyla polis merkezinin iç kısmına kaçarken, kayınbiraderi tarafından da darbedildi. Olay, merkezdeki memurların müdahalesiyle sona erdi. Mehmet T., kayınbiraderi K.D.'den şikayetçi oldu.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.D.’nin, polis merkezinden çıkmak üzere olan baba Mehmet T.’ye saldırdığı anlar yer alıyor. (DHA)