HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı

Ankara'da korkunç bir kaza meydana geldi. Çevre yolunda B.K. idaresindeki lüks araç, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Tırın arkasına giren araç 300 metre sürüklendi. Meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı

Kaza Ankara'da meydana geldi. Gece saatlerinde İstanbul istikameti Eryaman mevkiinde süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki lüks otomobil aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı 1

300 METRE SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.

Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı 2

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.C. ise ağır yaralandı.

Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı 3

ARAÇ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı.

Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı 4

BAKMAYA BİLE ZORLANDILAR

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Olay yerine gelenlerin araca bakmaya bile zorlandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Kendine Muhabir’ tutuklandı, ‘İlave TV’ gözaltında‘Kendine Muhabir’ tutuklandı, ‘İlave TV’ gözaltında
TEM'de kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralıTEM'de kaçan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.