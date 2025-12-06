Tırın altında 300 metre sürüklendi! Aracı gören, tekrar bakmaya zorlandı

Kaza Ankara'da meydana geldi. Gece saatlerinde İstanbul istikameti Eryaman mevkiinde süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki lüks otomobil aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.
Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.C. ise ağır yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Olay yerine gelenlerin araca bakmaya bile zorlandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
