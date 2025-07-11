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"Çocuk gürültüsü" kavgasında komşusunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çocuk gürültüsü sebebiyle çıkan tartışmada komşusunu bıçaklayan şahıs tutuklandı.

"Çocuk gürültüsü" kavgasında komşusunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Begüm Özkaynak

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Metalciler Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda alt ve üst katta oturan komşular arasında çocuk gürültüsü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine alt katta oturan A.A., eline aldığı bıçakla komşusu Ajda Ş'yi karın bölgesinden bıçakladı.

"Çocuk gürültüsü" kavgasında komşusunu bıçaklayan şahıs tutuklandı 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ajda Ş., sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.A., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tartışma gürültü çocuk
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