Çocuk işçi kompresörlü işkencede can vermişti! Acılı babanın görüntüsü yürekleri dağladı

Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirici, aynı işletmede kalfa olarak çalışan Habip Aksoy'un işkencesine maruz kaldı. Küçük çocuğun önce elleri bağlandı, sonra zorla pantolonu çıkartıldı. Daha sonra ise makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanan Kendirici kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kendirici'nin cenazesi bugün toprağa verilirken acılı baba ayakta durmakta zorlandı. O anlar ise yürekleri dağladı.

Çocuk işçi kompresörlü işkencede can vermişti! Acılı babanın görüntüsü yürekleri dağladı

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Çocuk işçi kompresörlü işkencede can vermişti! Acılı babanın görüntüsü yürekleri dağladı 1

MAKATINDAN KOMPRESÖRLE HAVA VERİLDİ

Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk işçi kompresörlü işkencede can vermişti! Acılı babanın görüntüsü yürekleri dağladı 2

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Muhammed Kendirci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendirci, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çocuk işçi kompresörlü işkencede can vermişti! Acılı babanın görüntüsü yürekleri dağladı 3

5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Çocuk işçi kompresörlü işkencede can vermişti! Acılı babanın görüntüsü yürekleri dağladı 4

BABASI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ! KÜÇÜK ÇOCUĞUN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Muhammed Kendirci'nin cenazesi, otopsi sonrası Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlarına teslim edildi. Kendirci ailesi büyük acı yaşarken, 3 çocuk babası Ahmet Kendirci ayakta durmakta güçlük çekti. Muhammed Kendirci'nin cenazesi, Bozova Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

