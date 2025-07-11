Çocuk istismarından siber dolandırıcılığa... Suç makinelerine 21 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 346 kişinin yakalandığını belirtti. Bu kişilerden 99’u tutuklanırken, 60’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonların çocuk istismarından, yasa dışı bahise kadar çeşitli alanlarda gerçekleştiği öğrenildi. İşte tüm detaylar!

SOSYAL MEDYA, SAHTE SİTELER VE BAHİS AĞLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada operasyonlara dair detayları paylaştı. Açıklamaya göre şüphelilerin; çocuk müstehcenliği içeren dijital içerik barındırdığı, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleriyle “araç kiralama”, “kapora bedeli”, “yüksek kazanç”, “kiralık bungalov” gibi temalarla dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis siteleri kurarak veya işleterek para transferi sağladığı, mobil bankacılık sistemlerine erişerek vatandaşların hesaplarını kullandığı tespit edildi.

GENİŞ KATILIMLI OPERASYONLAR

Operasyonlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun ve Aksaray başta olmak üzere toplam 21 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Ayrıca çok sayıda farklı ilde şüphelilere yönelik ek işlemler gerçekleştirildi.

Şüpheliler hakkında; bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı, bilişim sistemine izinsiz giriş, nitelikli hırsızlık, yasak cihaz ve program kullanımı, suç örgütü kurma ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması suçlarından soruşturmalar başlatıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Operasyonlar sonucunda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin TL değerindeki 7 araç ve 1 iş yerine de el konuldu. Bakan Yerlikaya operasyonu koordine eden savcılıklara, emniyet birimlerine ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşlara şu uyarıyı yaptı: “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin, biz gereğini yapalım.”