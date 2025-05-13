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Çocuk parasından en çok faydalanacak 10 il belli oldu! TÜİK, 2024 yılı doğum İstatistiklerini açıkladı

Türkiye'de devam eden nüfus artış oranındaki düşüş, istatistiklere de yansıdı. TÜİK'in açıkladığı son verilerde doğurganlık oranın en yüksek ve en düşük olduğu iller de açıklandı. Doğurganlık oranının en yüksek olduğu ve çocuk parasından en çok faydalanacak olan il Şanlıurfa oldu.

Çocuk parasından en çok faydalanacak 10 il belli oldu! TÜİK, 2024 yılı doğum İstatistiklerini açıkladı
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu, savaştan çok daha büyük bir tehdit" sözleriyle; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Askere gönderecek genç bulamayabiliriz" ifadeleriyle uyardığı nüfus artış hızındaki düşüş TÜİK'in 2024 yılına ilişkin açıkladığı 'doğum istatistikleri'yle konunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Hükümet, nüfustaki alarm seviyeyi görerek 2025 yılını aile yılı etmiş, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sunmuştu.

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Bir diğer teşvik de ilk, ikinci ve üçüncü çocuk için farklı limitleri olan 'doğum destek paketi' oldu.
Ayrıca evlilik kredisi çeken gençlerin çocuk sahibi olması durumunda kredi borçlarının silinmesi de gündemde.

TÜİK, 2024 YILI DOĞUM İSTATİSTİKLERİ’Nİ AÇIKLADI

Doğurganlık oranını artırmak için teşvik paketleri peş peşe açıklanadursun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfustaki vahim tabloyu gözler önüne seren verileri açıkladı.
Toplam doğurganlık hızı son sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.

Buna göre, 2024'te canlı doğan bebek sayısı 937 bin 559 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

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DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA

TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il de listelendi. Bir diğer değişle çocuk destek ödemelerinden en çok yararlanacak iller belli oldu. İşte doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller:
Şanlıurfa
Şırnak
Mardin
Muş
Diyarbakır
Ağrı
Bitlis
Siirt
Batman
Gaziantep
1

DOĞURGANLIK HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL BARTIN

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise şu şekilde sıralandı:

Bartın
Eskişehir
Zonguldak
Ankara
İzmir
Karabü
İstanbul
Kırklareli
Çanakkale
Amasya
2

TÜRKİYE AB ÜYE ÜLKELERİ ORTALAMASINA YAKLAŞTI

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması 2023 yılında 1,38 çocuk olarak kayıtlara geçti.

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,81 çocukla Bulgaristan oldu. En düşük doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,06 çocukla Malta olarak kayıtlara geçti.

Toplam doğurganlık hızı 2024'te binde 1,48 olan Türkiye, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 9'uncu sırada yer aldı.

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EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DOĞURGANLIK HIZI DÜŞÜYOR

Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızı incelendiğinde, 2024'te en yüksek toplam doğurganlık hızı okuma yazma bilmeyen/okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen anneler için 2,65 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,22 çocuk olarak kaydedildi.

Çalışma kapsamında, Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanmasıyla fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" ayrımında oluşturulan yeni bir sınıflama da yapıldı.

Buna göre, 2024'te kır olarak sınıflandırılan yerlerde toplam doğurganlık hızı 1,83 çocuk iken orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1,58 ve yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1,39 çocuk oldu.
Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2024'te binde 11 oldu. Buna göre, 2001'de bin nüfus başına 20,3, 2024 yılında ise 11 doğum düştü.

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Anahtar Kelimeler:
İstatistik doğum tüik
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