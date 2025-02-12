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Çocuk parkı savaş meydanı mıydı? Altından bombalar çıktı!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
12.02.2025 10:58
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İngiltere’nin kuzeyinde, İskoçya sınırına yakın bir kasaba olan Wooler’da, bir çocuk parkının altında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 150’den fazla patlamamış bomba bulundu. Bombalar, Scotts Park oyun alanındaki yenileme çalışmaları sırasında keşfedildi. Savunma bakanlığı açıklama yaptı. Detaylar haberimizde…

Çocuk parkı savaş meydanı mıydı? Altından bombalar çıktı!

İngiltere’nin kuzeyinde, bir çocuk parkında bulunan patlamamış bombalar bölge halkına korku saldı.
Bombalar, inşaat sırasında yapılan kazılar sırasında tesadüfen ortaya çıktı. Bulunan patlayıcıların tatbikat bombaları olduğu, ancak yine de zararlı olabilecekleri belirtildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SIRASINDA İLK KEŞİF

14 Ocak’ta, inşaat işçileri Scotts Park oyun alanındaki zemini kazarken "şüpheli bir nesne" buldular. Başlangıçta nesnenin ne olduğu belli değildi, ancak yapılan ilk incelemeler, bu nesnenin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir tatbikat bombası olduğunu ortaya koydu.
Tatbikat bombaları, genellikle eğitim amacıyla kullanılan, patlamayan ancak yine de zararlı olabilecek patlayıcı maddelerdir.

BÖLGEDE ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Keşfin ardından, patlamamış mühimmat konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Brimstone Site Investigations, bölgedeki araştırmaları başlatmak için görevlendirildi.

Bu şirket, patlayıcıların güvenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesi ve bölgede başka patlamamış mühimmat bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için görev aldı.

176 ADET BOMBA!

İlk araştırma gününde, ekip 65 adet 10 pound ağırlığında tatbikat bombası ve sis fişeği buldu. Bu patlayıcılar, eğitim amacıyla kullanılan ve genellikle çevresel zararlar yaratabilen patlayıcı türleridir.

Çalışmaların ikinci gününde ise, 90 adet daha tatbikat bombasıyla birlikte toplamda 176 adet patlamamış bomba bulundu ve güvenli bir şekilde depolama alanına taşındı. Bu kadar çok patlamamış mühimmatın bir arada bulunması, bölgedeki savaşın etkilerinin ne kadar derin olduğunun bir göstergesi oldu.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN OLAY YERİNDE YAPTIĞI İNCELEME

BBC’nin haberine göre, Savunma Bakanlığı olay yerinde kapsamlı bir inceleme yapılmasını emretti. Bu süreçte, bulunan patlamamış mühimmatın güvenli bir şekilde etkisiz hale getirilmesi için yetkililer tarafından gerekli adımlar atılacak.
Bu tür keşifler, savaşın bitiminden yıllar sonra bile hala tehdit oluşturabiliyor, bu nedenle uzmanlar bu tür bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurgulamış.

park

Anahtar Kelimeler:
İngiltere İkinci Dünya Savaşı çocuk parkı bomba
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