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Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga

02.04.2025 20:37
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çocuk parkında iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavgayı mahalle sakinleri ayırırken, polis ekipleri olaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.

Çocuk parkında tekmeli yumruklu kavga

Tekirdağ'da çocuk parkında iki grup birbirine girdi. Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir anda birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında yere düşenler oldu.

Mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı.

Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kavga
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