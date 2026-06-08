Çocuk parkındaki gençlere tüfekli saldırı: 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında bulunan gençlere yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda 10 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

ARAÇLA GELİP DEHŞET SAÇTILAR

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen bir araçla bölgeye gelen şüpheli Ö.Y., parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tüfekten çıkan saçmalar parkta bulunan 10 kişiye isabet etti. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 YARALI

Yaralanan Eymen Ç.(17), Ahmet Ç.(18), Osman Ş.(15), Ratibe A.(36), Berat V.(21), Uğurcan V.(27), Bora V.(15), Yusuf S.(13), Davut Ç.(13), Musab U.(16) olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANIN BABASININ MARKETİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Saldırının ardından, olaya karıştığı iddia edilen şüphelinin babasının işlettiği markete yönelik saldırı olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri market önünde geniş güvenlik önlemi alırken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Özkan Ç.(18) ve Emirhan Y. (18)'yi yakaladı. Yakalanan şahısların itirafı üzerine polis ekipleri, tüfeği bulmak için sokaklarda inceleme yaptı.