Çocuklar doğa ve bilimle buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi’nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Eskişehir’in önemli gezi noktalarından Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı ile Eskişehir Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen gezi kapsamında çocuklar, park içerisinde yer alan bilim ve sanat alanlarını inceleyerek keyifli vakit geçirdi. Ayrıca hayvanat bahçesinde farklı hayvan türlerini yakından görme fırsatı bulan çocuklar, doğa, çevre ve hayvan sevgisi konusunda önemli bir farkındalık kazandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Onların mutlu olması bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi.

Kaynak: İHA