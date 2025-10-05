Çocuklar 'ekim' dinlemedi, Anzele'nin yolunu tuttu

Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bıraktı. Serin havaya rağmen süs havuzlarında eğlenen çocukların en çok tercih etti yer, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Anzele havuzu. Anzele parkındaki suya giren çocuklardan İbrahim Karakuş, havaların öğle saatlerinde sıcak olmasından dolayı Anzele havuzuna geldiklerini söyledi.

Baran Yorgun da havaların halen sıcak olduğunu söyledi. Yorgun, "Bugün de geldik ama artık gelmeyeceğiz. Havalar artık soğuyacak. Önümüzdeki yaz gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Yiğit Solmuş ise annesinden izin alarak geldiğini, arkadaşları ile eğlendiklerini söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır