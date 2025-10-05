HABER

Çocuklar 'ekim' dinlemedi, Anzele'nin yolunu tuttu

Diyarbakır'da ekim ayı ile birlikte sıcaklıklar 28 dereceye kadar düştü. Çocuklar havaların serinlemesine rağmen kentin simgeleri haline gelen Anzele parkındaki havuza akın ediyor.

Çocuklar 'ekim' dinlemedi, Anzele'nin yolunu tuttu

Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bıraktı. Serin havaya rağmen süs havuzlarında eğlenen çocukların en çok tercih etti yer, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Anzele havuzu. Anzele parkındaki suya giren çocuklardan İbrahim Karakuş, havaların öğle saatlerinde sıcak olmasından dolayı Anzele havuzuna geldiklerini söyledi.

Baran Yorgun da havaların halen sıcak olduğunu söyledi. Yorgun, "Bugün de geldik ama artık gelmeyeceğiz. Havalar artık soğuyacak. Önümüzdeki yaz gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Yiğit Solmuş ise annesinden izin alarak geldiğini, arkadaşları ile eğlendiklerini söyledi.

Diyarbakır
