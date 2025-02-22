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  4. Çocuklar görevdeki polisleri kartopu yağmuruna tuttu: Kar savaşı kameralara yansıdı…

Çocuklar görevdeki polisleri kartopu yağmuruna tuttu: Kar savaşı kameralara yansıdı…

22.02.2025 09:40
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
22.02.2025 09:40
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Balıkesir’in İvrindi ilçesinde dün gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, sokaklarda neşeli anların yaşanmasına neden oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, ilçenin merkez meydanında bir araya gelerek kar topu oynamaya başladı. Çocuklar, devriye gezen polis ekipleriyle oynamak isteyince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kış mevsiminin gelişiyle birlikte, kar yağışı özellikle çocuklar için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Karla kaplanan sokaklar, çocukların neşeli oyunlarına sahne oldu.

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Beyaz örtüyle kaplanan sokaklarda çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkarırken, kısa süre içinde meydanda yoğun bir hareketlilik başladı. Kimi çocuklar kar toplarını yaparak birbirlerine fırlatırken, kimileri de karın içinde yuvarlanarak eğlenceli anlar yaşadı. O sırada devriye gezen polis ekipleri, çocukların eğlencesine dahil oldular.

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POLİS EKİPLERİNE KARTOPU YAĞMURU

Polis ekipleri, gece saatlerinde ilçede güvenlik taraması yaparken, çocukların oyununa denk geldi. Çocukların kar topu saldırısından kurtulmaya çalışan polisler, bir süre sonra duruma alışmayı seçti. Kar topu fırlatan çocuklar, polislerin üzerine yoğun bir şekilde kar yağmuru yaparken, polislerin bu durumu karşısında tepkileri ve çocuklarla kısa bir süre eğlendikleri anlar ortaya çıktı. Bu sürpriz karşılaşma, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti ve o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kar yağışı, tüm şehri beyaz bir örtüyle kaplarken, çocuklar sokaklarda adeta kışın büyüsüne kapıldı. Herkesin evde sıcacık vakit geçirdiği bir saatte, dışarıdaki çocuklar karla oynayarak kışın tadını çıkarıyorlar.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Balıkesir kar kış çocuklar
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