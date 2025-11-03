HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çocuklar hem eğleniyor, hem sporu seviyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen spor eğitimleri aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalarla geleceğin sporcuları okullarda yetişiyor.Aydın’da sporun tabana yayılması hedefiyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğun ilgi görüyor.

Çocuklar hem eğleniyor, hem sporu seviyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen spor eğitimleri aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalarla geleceğin sporcuları okullarda yetişiyor.

Çocuklar hem eğleniyor, hem sporu seviyor 1

Aydın’da sporun tabana yayılması hedefiyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğun ilgi görüyor. Çocukların sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar devam ederken, binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de sporu seviyor. İlkokullarda düzenlenen spor dallı eğitimleri sayesinde öğrenciler, erken yaşta spor kültürü kazanıyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları, sporu sevmenin yanı sıra sağlık ve zinde kalıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Geleceğin sporcuları okullarda yetişiyor. İlkokullarda düzenlenen spor dalı eğitimleriyle öğrencilerimiz erken yaşta spor kültürü kazanıyor" ifadeleri yer aldı.

Çocuklar hem eğleniyor, hem sporu seviyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de feci kaza! 6 yaralıMardin'de feci kaza! 6 yaralı
48 yıldır babasından ve kız kardeşinden aldığı böbreklerle yaşıyor48 yıldır babasından ve kız kardeşinden aldığı böbreklerle yaşıyor

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.