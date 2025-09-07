Çocuklar için uyku duası: Huzurlu uyku için çocukların okuyacağı dua ve ayetler nelerdir?

Uyumadan önce edilen dua günün telaşını geride bırakıp Allah’a şükretmenin en temel yollarından biridir. Küçük bir çocuğun ellerini açıp Allah’tan kendisi ve ailesi için iyilikler dilemesi manevi bağını güçlendirir. Bununla beraber sevgi dolu bir kalple uyumasına vesile olur. Anne ve babaların çocuklarına çocuklar için uyku duası öğretmesi bu alışkanlığı daha da güzelleştirir. Yetişkinler çocuklarının yanında dua ederek onlara örnek olabilir ve bu güzel geleneği kuşaktan kuşağa aktarabilirler.

Huzurlu uyku için çocukların okuyacağı dua ve ayetler nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurdu; Ey! uyumaya niyetlenen kimse yatağına uzan ve şöyle de:

'' Allah'ım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim.''

'' İşlerimi sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım.''

'' Senin rahmetinden ümitvârım, gazabından da korkuyorum.''

'' Senin dergahından başka ne iltica edebilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan.''

'' Senin merhametine sığınıyor ve Senden eman diliyorum.''

'' Ve indirdiğin Kitab'a, gönderdiğin Peygamber'e (sav) imanımı ikrar ediyorum.''

Küçük çocuklar için ezberlenmesi duaların öğretilmesi daha faydalı olacaktır. Huzurlu uyku için okunacak dualar ve ayetler şu şekildedir:

İhlâs Suresi

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kul hüvallâhu ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû kufuven ehad

Felâk Suresi

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kul e‘ûzü birabbil-felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri gâsikın izâ vekab

Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-‘ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nâs Suresi

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kul e‘ûzü birabbin-nâs

Melikin-nâs

İlâhin-nâs

Min şerril-vesvâsil-hannâs

Ellezî yuvesvisu fî sudûrin-nâs

Minel-cinneti ve’n-nâs

Bir diğer çocuk uyku duası Arapça okunuşu:

Allahümme ğarati'nnucumu vehedeeti'luyunu ve entelhayyu'l gayyumullezi la te'huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya gayyumu ihdileyli veenim ayneyya.

Türkçe anlamı: "Allah'ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükûne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyûm'sun! Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, gecemi sükûna erdir ve gözlerimi uyut!"

Uyku Duası Türkçe Okunuşu: "Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce’tu zahri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte."

Uyku Duası Türkçe Anlamı: “Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslim ettim, işimin hayrını sana havale ettim, sana yöneldim, korkum da ancak sendendir. Senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne îmân ettim ey Rabbim!” demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun.” (Buharî, Deavât, 7)

Son olarak uyumayan çocuklara da okunabilen ve her namazda okunan Fatiha suresi de uyku için okunabilecek dualar arasında yer alır:

"Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake neabüdü ve iyyake nestein. İhdinassıradel müstakim. Sıradallezine en amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim. Veleddalin. AMİN. "

Türkçe Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olan Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna yönlendir. Gazaba uğrayanlarınkine, sapıkların yoluna değil."