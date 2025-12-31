HABER

Çocuklar karın tadını poşetlerle kayarak çıkardı

Kastamonu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ara ara devam ederken İhsangazi ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren çocuklar poşetlerle kayarak eğlendi.Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ara ara etkili olmaya devam ederken Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ara ara etkili olmaya devam ederken Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yağışın devam ettiği İhsangazi ilçesinde, çocuklar karın tadını poşetlerle kayarak çıkardı. Kar yağışına aldırış etmeyen çocuklar kayarak çok eğlendiklerini söyledi.

