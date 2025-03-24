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"Çocuklar Teravih Namazında buluşuyor" etkinliği düzenlendi: Meddah, gölge oyunu ilgi çekti...

24.03.2025 11:05
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Sındırgı'da çocuklar, Ramazan ayının manevi atmosferini teravih namazında bir araya gelerek yaşadı. Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Müftülük ve İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen "Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği, miniklere Ramazan'ın ruhunu daha yakından hissettirdi. Etkinlik, çocukların dini değerleri öğrenmesine ve Ramazan'ın manevi yönlerini deneyimlemesine olanak tanıdı.

"Çocuklar Teravih Namazında buluşuyor" etkinliği düzenlendi: Meddah, gölge oyunu ilgi çekti...

Sındırgı Şerif Paşa Camii'nde düzenlenen "Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Teravih namazının ardından cami meydanında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük ilgi gördü. Meddah, gölge oyunu ve ilahi konseri gibi etkinliklerle Ramazan'ın manevi atmosferi doyasıya yaşanırken, hayırseverlerin katkılarıyla çocuklara çeşitli ikramlar da sunuldu.

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"ÇOK ÖNEMLİ BİR PROGRAM"

Sındırgı'da Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Bu etkinliklerle, Ramazan'ın manevi atmosferinin tüm ilçe halkı tarafından yaşanması hedefleniyor.

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Çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak adına önemli bir etkinlik olduğunu belirten Kaymakam Didem Dinç Özay, "Çocuklar Teravih Namazında buluşuyor etkinliği ile çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Gençlik merkezimiz, millî eğitim müdürlüğümüz, müftülüğümüz ve İmam Hatip Ortaokulumuz işbirliği ile güzel bir etkinlik organize edildi. Ramazan ayının geleneklerini, dini vecibelerimizi çocuklarımıza aktarabilmek için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

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ETKİNLİĞE KATILANLAR

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadı. Çocuklar, teravih namazı ve etkinliklerle unutulmaz bir Ramazan akşamı geçirirken, aileleri de bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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"ÇEVREME DUYARLIYIM DEĞERLERİME SAHİP ÇIKIYORUM"

"Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında gerçekleştirildi. ÇEDES projesi, çocukların manevi değerlerle buluşmasını ve Ramazan ayının ruhunu yaşamalarını amaçlıyor. Bu tür etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayarak, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı Balıkesir Sındırgı ramazan ayı
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