Çocuklara hem teorik hem uygulamalı eğitim

Kumluca’da çocuklarda sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı çerçevesinde, Kumluca’da çocuklarda sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı çerçevesinde, Kumluca’da çocuklarda sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program, Kumluca Sultan Alpaslan ilkokulunda yapıldı. Etkinliğe, Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, daire amirleri, yöneticiler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi, programın amacını anlattı. Müdür Mehmet Çiftçi, "Temel eğitim kademesindeki öğrencilere önce teorik ardından uygulamalı eğitimler verilmesi hedefleniyoruz. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazandırmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturmak için okullarda saha faaliyetleri planlandık" dedi.

Aksu İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi ayrıca etkinlik çerçevesinde okul bahçesinde kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı yaşamla ilgili uygulamalı eğitimler verildiğini ifade etti. Mehmet Çiftçi, doğru beslenme, hijyen, hareketli yaşam gibi konularda farkındalık çalışmaları yapıldığını ve öğrencilerin edindikleri bilgileri ailelerine de aktaracaklarını belirtti.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ise, "Bu programla ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı, sağlık konularındaki bilgi düzeylerini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Program da ayrıca öğrencilere sağlıklı elçileri belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

