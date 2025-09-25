Çocuklara su veren askerlere soruşturma iddiası... MSB'den açıklama: "Algı oluşturma çabasının ürünüdür"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle, ilk yerli ve millî fırkateynimiz TCG İstanbul’da düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk birçok farklı gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulundu. Aktürk, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen 'çocuklara su verme' olayıyla ilgili de önemli ifadelerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Köylü çocuklara "su verme soruşturması" yaz başında, Hatay’ın Altınözü ilçesindeki bir hudut karakolundan yakıt ikmalinde görevli askerlerin başına geldi. Soruşturma evrakına göre, hudut bölüğünde görevli askerler, 10 Haziran 2025’te bir askeri tankerle hudut karakolundan yakıt ikmal etti.

Dönüş yolunda bir köyden geçtikleri sırada, köyün çocukları, askeri tankeri görünce el sallayarak ve seslenerek aracın önünü kesti.

Bu ilgiye karşılık vererek araçtan inen askerler, sıcaktan bunalan ve su isteyen çocuklara, karakoldan aldıkları pet şişe sulardan dağıttı. Fakat o sırada bölük komutanı, aracıyla aynı yerden geçiyordu ve çocuklara su verildiğini gördü. Bölük komutanı piyade üsteğmen, uzman çavuşların köydeki çocuklara su vermesini tutanak altına aldırdı ve “çocuklara su verme” soruşturması böyle başladı.

HATAY’DA HUDUT KARAKOLUNDA MEYDANA GELEN OLAY

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Hatay’daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler; maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür.

Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık millî, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir.

Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmî açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir.”

"SGD BARIŞ VE İSTİKRARA TEHDİT"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

“Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye, Suriye’nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır.”

FİLİSTİN'İN TANINMASI

MSB kaynakları, Filistin'in tanınması konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkanlar:

"Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirmektedir. Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz. Uluslararası toplumu; söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkânsız hâle getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz."