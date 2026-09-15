Çocuklarda aşırı göğüs büyüklüğünün etkileri

Ünlü plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, ergenlik dönemindeki kız çocuklarında aşırı göğüs büyüklüğünün sorunlar yaratabileceğini belirtiyor. Bu sorunlar arasında fiziksel problemler, özgüven kaybı, akran zorbalığı ve sosyal hayattan uzaklaşma var.

Çocuklarda da plastik cerrahi müdahale gerekebiliyor. Özellikle kız çocuklarında göğüsler normalden fazla gelişebiliyor. Bu durum, 12 ile 16 yaş arasındaki çocukları fiziksel ve ruhsal olarak etkileyebiliyor. Aşırı büyümüş göğüsler, okulda sıkıntı yaşatabilir. Çocuk arkadaşları arasında kendisini kötü hissedebilir. Spor faaliyetlerinden kaçınabilir, kıyafet değiştirmekten çekinip, bol ve kapatıcı giysiler giyebilir.

Göğüslerin büyüklüğü, iskelet sisteminde bozukluklar ve deformiteler de oluşturabilir. Kamburluk, bu sorunlardan biridir. Ergenlikte aşırı göğüs büyüklüğü, ruhsal yaralanmanın yanı sıra fiziksel sıkıntılar da doğurabilir.

Çocuklarda estetik ameliyatın gerekliliği tartışmalı. Ancak bazı durumlarda bu müdahale kaçınılmaz olabilir. Aşırı göğüs büyüklüğü yaşayan kız çocukları için estetik müdahele gerekebilir. Öncelikle gerekli testler yapılır. Altta yatan bir hastalık var mı araştırılır.

18 yaşından önce de gerekli görülen durumlarda ameliyat yapılabilir. Aşırı göğüs büyüklüğü, estetik kusurun yanı sıra fiziksel bir sorun da oluşturabilir. Aşırı büyük göğüsler, kız çocuklarının hayatında önemli bir yük haline gelebilir.

Gerekli durumlarda cerrahi müdahale şarttır. Aşırılığı gidererek, kız çocuğunun sağlığını korumak gerekir. Aksi takdirde bu tür çocuklar arkadaşları arasında zorbalığa maruz kalabilir. İçine kapanık ve özgüvensiz hale gelebilir. Ayrıca bel ağrısı ve boyun ağrısı gibi sağlık sorunları yaşayabilir.

Aşırı göğüs büyüklüğü, çocuğun özgüvenini etkiler. Sosyal ilişkileri zayıflar. Anne ve babalar bu konuda dikkatli olmalıdır. Kız çocuklarında aşırı büyüklük varsa, bir plastik cerrahi uzmanına başvurulmalıdır. Altta yatan sebepler öncelikle araştırılmalıdır. Gerektiğinde cerrahi müdahale ile çocuk, fiziksel ve psikolojik yükten kurtarılmalıdır. Bu konu hem ruh sağlığı hem de fiziksel sağlık açısından değerlendirilmeli. Estetik bir işlem, tedavi edici bir cerrahi olabilir. Dolayısıyla 18 yaşından önce de bu durum dikkate alınmalıdır. Ailelerin bu konuda bilinçli olması önemlidir.

Kaynak: İHA