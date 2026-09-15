Devrilen traktörün altında kalan 56 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kula’nın Balıbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Hüseyin Leylek tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken, Leylek traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Hüseyin Leylek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Leylek’in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır