Çocuklarda burun kanaması neden olur? Çocuklarda burun kanamasının nedenleri

Çocuklarda burun kanaması, tıp dilinde epistaksis olarak adlandırılır. Epistaksis genellikle burnun iç kısmındaki ince kılcal damarların zarar görmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum bilhassa çocuklarda oldukça sık yaşanan bir sorundur.

Burun vücudun en hassas bölgelerinden biridir. Bu nedenle en ufak bir darbe, sert bir burun karıştırma ya da kuru hava gibi basit etkenler bile kanamaya yol açabilir. Çocukların burun dokusu daha hassas olduğundan küçük travmalar ya da oyun esnasında yaşanan çarpmalar bile burun kanamasına sebep olabilir. Bu nedenle çoğu zaman ciddi bir sağlık sorunu olmasa da ebeveynler için endişe verici bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu noktada çocuklarda burun kanamasının nedenleri sıklıkla araştırma konusudur.

Çocuklarda burun kanaması neden olur?

Burun kanaması neredeyse her çocuğun en az bir kere başına gelen bir sorundur. Çocuklarda burun kanamaları genellikle burnun giriş kısmında orta hattaki kılcal damarların mukoza tabakası içerisinde yoğunlaştığı bölgede meydana gelir. Bu nedenle çocuklarda en sık görülen burun kanamaları bu bölgeyle ilgilidir. Çocuklarda görülen kanama çoğu zaman buradaki küçük bir damarın zedelenmesi sonucu ortaya çıkar. Bu tür kanamalar genellikle kısa süreli ile hafif şiddette seyreder.

Çocuklarda burun kanamasına yol açabilecek başlıca etkenler şu şekilde sıralanabilir:

Fazla güneş ışığına maruz kalma

Burun karıştırma alışkanlığı

Burun kırıkları

Yüz veya buruna alınan darbeler

D vitamini eksikliği

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Yetersiz ve dengesiz beslenme

Yüz ve kafa kemiklerinde meydana gelen kırıklar

Çocuklarda burun kanamaları çoğu zaman hafif ve kısa süreli olsa da bazen daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Örneğin koagulopati gibi kanın pıhtılaşmasını etkileyen hastalıkların burun kanamasıyla kendini gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle çocuklardaki her burun kanaması basit bir durum olarak değerlendirilmemelidir.

Ön burun bölgesinde görülen hafif kanamalara sıklıkla rastlanır. Fakat arka burun bölgesinde meydana gelen kanamalar daha yoğun ve ciddi olabilir. Arka burun kanamaları kanamanın durdurulmasını zorlaştırabilir. Bununla beraber çocuğun genel sağlığını da etkileyebilir. Bu yüzden kanamanın süresi ve sıklığı yakından takip edilmelidir.

Çocuklarda görülen burun kanamalarında dikkate alınması gereken durumlar şunlardır:

2 yaşından küçük çocuklarda meydana gelen kanamalar

30 dakikadan uzun süren kanamalar

Burun kanamalarının tekrar etmesi

Kanamanın solunumu zorlaştırması

Şiddetli kanama durumları

Tek taraflı ve sık tekrarlayan kanamalar

Bu tür durumlarla karşılaşıldığında mutlaka bir çocuk doktoruna başvurmak önemlidir. Erken müdahale edilmesi ciddi sağlık sorunlarının gözden kaçmasını önler.

Burun kanaması nasıl geçer?

Burun kanamaları çoğunlukla evde kontrol altına alınabilir. Çocuklarda burun kanamasına yönelik uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

Başını hafifçe öne eğin ve kanın yutulmamasını sağlayın.

Kanayan burun kısmını baş parmak ve işaret parmağıyla 5-10 dakika sıkıca bastırın.

Kan durmuyorsa buz torbası uygulanabilir.

Eğer kan hala durmuyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Bu noktada önemli olan kanama esnasında sakin olmak ve dik oturmaktır. Başın geriye doğru eğilmesi kanın yutulmasına ve mide bulantısına yol açabilir.

Kanama durduktan sonra hapşırma, sümkürme veya burun karıştırma gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Tekrar bir kanama oluşmasını engellemek için ev ortamındaki havanın nemlendirilmesi ve burun içinin nemli tutulması oldukça önemlidir.

Çocuklarda burun kanaması tedavisi yetişkinlere benzer şekilde uygulanır.