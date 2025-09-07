HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çocuklarda burun kanaması neden olur? Çocuklarda burun kanamasının nedenleri

Çocuklarda burun kanaması, çoğu ebeveynin endişelenmesine yol açan oldukça yaygın bir durumdur. Çocukların meraklı ve hareketli olmaları, burun karıştırmaları ve oyun esnasında aldıkları darbeler burun kanamalarını tetikleyebilir. Burun kanamaları çoğunlukla basit nedenlerden kaynaklansa da kanamanın sıklığı, miktarı veya diğer belirtileri göz önünde bulundurularak ciddiye alınmasını gerektirebilir. Peki, çocuklarda burun kanaması neden olur?

Çocuklarda burun kanaması neden olur? Çocuklarda burun kanamasının nedenleri
Defne Vera Şahin

Çocuklarda burun kanaması, tıp dilinde epistaksis olarak adlandırılır. Epistaksis genellikle burnun iç kısmındaki ince kılcal damarların zarar görmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum bilhassa çocuklarda oldukça sık yaşanan bir sorundur.

Burun vücudun en hassas bölgelerinden biridir. Bu nedenle en ufak bir darbe, sert bir burun karıştırma ya da kuru hava gibi basit etkenler bile kanamaya yol açabilir. Çocukların burun dokusu daha hassas olduğundan küçük travmalar ya da oyun esnasında yaşanan çarpmalar bile burun kanamasına sebep olabilir. Bu nedenle çoğu zaman ciddi bir sağlık sorunu olmasa da ebeveynler için endişe verici bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu noktada çocuklarda burun kanamasının nedenleri sıklıkla araştırma konusudur.

Çocuklarda burun kanaması neden olur?

Burun kanaması neredeyse her çocuğun en az bir kere başına gelen bir sorundur. Çocuklarda burun kanamaları genellikle burnun giriş kısmında orta hattaki kılcal damarların mukoza tabakası içerisinde yoğunlaştığı bölgede meydana gelir. Bu nedenle çocuklarda en sık görülen burun kanamaları bu bölgeyle ilgilidir. Çocuklarda görülen kanama çoğu zaman buradaki küçük bir damarın zedelenmesi sonucu ortaya çıkar. Bu tür kanamalar genellikle kısa süreli ile hafif şiddette seyreder.

Çocuklarda burun kanamasına yol açabilecek başlıca etkenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Fazla güneş ışığına maruz kalma
  • Burun karıştırma alışkanlığı
  • Burun kırıkları
  • Yüz veya buruna alınan darbeler
  • D vitamini eksikliği
  • Üst solunum yolu enfeksiyonları
  • Yetersiz ve dengesiz beslenme
  • Yüz ve kafa kemiklerinde meydana gelen kırıklar

Çocuklarda burun kanamaları çoğu zaman hafif ve kısa süreli olsa da bazen daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Örneğin koagulopati gibi kanın pıhtılaşmasını etkileyen hastalıkların burun kanamasıyla kendini gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle çocuklardaki her burun kanaması basit bir durum olarak değerlendirilmemelidir.

Ön burun bölgesinde görülen hafif kanamalara sıklıkla rastlanır. Fakat arka burun bölgesinde meydana gelen kanamalar daha yoğun ve ciddi olabilir. Arka burun kanamaları kanamanın durdurulmasını zorlaştırabilir. Bununla beraber çocuğun genel sağlığını da etkileyebilir. Bu yüzden kanamanın süresi ve sıklığı yakından takip edilmelidir.

Çocuklarda görülen burun kanamalarında dikkate alınması gereken durumlar şunlardır:

  • 2 yaşından küçük çocuklarda meydana gelen kanamalar
  • 30 dakikadan uzun süren kanamalar
  • Burun kanamalarının tekrar etmesi
  • Kanamanın solunumu zorlaştırması
  • Şiddetli kanama durumları
  • Tek taraflı ve sık tekrarlayan kanamalar

Bu tür durumlarla karşılaşıldığında mutlaka bir çocuk doktoruna başvurmak önemlidir. Erken müdahale edilmesi ciddi sağlık sorunlarının gözden kaçmasını önler.

Burun kanaması nasıl geçer?

Burun kanamaları çoğunlukla evde kontrol altına alınabilir. Çocuklarda burun kanamasına yönelik uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

  • Başını hafifçe öne eğin ve kanın yutulmamasını sağlayın.
  • Kanayan burun kısmını baş parmak ve işaret parmağıyla 5-10 dakika sıkıca bastırın.
  • Kan durmuyorsa buz torbası uygulanabilir.
  • Eğer kan hala durmuyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Bu noktada önemli olan kanama esnasında sakin olmak ve dik oturmaktır. Başın geriye doğru eğilmesi kanın yutulmasına ve mide bulantısına yol açabilir.

Kanama durduktan sonra hapşırma, sümkürme veya burun karıştırma gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Tekrar bir kanama oluşmasını engellemek için ev ortamındaki havanın nemlendirilmesi ve burun içinin nemli tutulması oldukça önemlidir.

Çocuklarda burun kanaması tedavisi yetişkinlere benzer şekilde uygulanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de motosiklet kazası! Ölü ve yaralı varİzmir'de motosiklet kazası! Ölü ve yaralı var
KPSS’ye son dakika yetiştilerKPSS’ye son dakika yetiştiler

Anahtar Kelimeler:
burun kanaması çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.