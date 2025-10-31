Çocuklarda D vitamini eksikliği: D vitamini eksikliği yaşayan çocuklarda belirtiler nelerdir?

D vitamini, diğer pek çok vitaminden farklı olarak sadece besinlerle değil aynı zamanda güneş ışığı ile de vücutta sentezlenebilen bir vitamindir. Bu özelliği sayesinde "güneş vitamini" olarak da isimlendirilmektedir. Çocukların yeterli D vitamini alabilmeleri için düzenli olarak güneş ışığından yararlanmaları ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir.

Çocuklarda D vitamini eksikliği nedir?

D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilimini düzenleyerek kemiklerin güçlenmesini sağlayan bir vitamindir. Eksikliği ise bu minerallerin yeterince kullanılmamasına ve dolayısıyla kemik gelişiminin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Çocuklarda D vitamini eksikliği genellikle gün ışığından yeterince yararlanamama, dengesiz beslenme ve emzirilen bebeklerde annenin D vitamini düzeyinin düşük olması gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır.

Çocuklarda D vitamini eksikliği sonucunda raşitizm, kas güçsüzlüğü, diş çıkarmada gecikme ve sık sık hastalanma görülebilmektedir. Bu vitaminin eksikliği erken dönemde fark edilemediğinde büyüme geriliği ve iskelet bozuklukları gibi kalıcı etkilere sebep olabilmektedir. Bu yüzden çocuklarda D vitamini düzeyinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve eksikliklerin zamanında giderilmesi gerekmektedir.

D vitamini eksikliği yaşayan çocuklarda belirtiler nelerdir?

Çocuklarda D vitamini eksikliği çeşitli fiziksel ve davranışsal belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Bu belirtiler genel olarak yaşa ve eksikliğin şiddetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çocuklarda D vitamini eksikliği belirtileri genel olarak şu şekildedir:

Kemik ve kas ağrıları

Depresif ruh hali

Kas spazmı

Geç yürüme

Kas güçsüzlüğü ve kolay yorulma

Uykusuzluk

Solunum güçlüğü

Diş çıkarmada gecikme

Raşitizm

Saç dökülmesi

Sürekli enfeksiyon geçirme

Boy ve kilo artışında gecikme, büyüme geriliği

Kemiklerde kırılganlık

Kafa kemiklerinde yumuşama ve kafatası şekil değişiklikleri

Bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi durumunda mutlaka bir çocuk sağlığı uzmanına başvurulması gerekmektedir.

Çocuklarda D vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda D vitamini eksikliğinin tedavisi, eksikliğin şiddetine ve çocuğun yaşına göre belirlenmektedir. Bu tedavide temel amaç, vücudun D vitamini düzeyini normale getirerek kemik ve kas sağlığını desteklemektir. D vitamini eksikliğinde kullanılan tedavi yöntemleri şu şekildedir: