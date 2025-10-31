HABER

Çocuklarda D vitamini eksikliği: D vitamini eksikliği yaşayan çocuklarda belirtiler nelerdir?

Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde alınması gerekmektedir. Bu besin ögeleri, kemik gelişiminden bağışıklık sistemine kadar pek çok fizyolojik sürecin düzenli bir şekilde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Özellikle D vitamini, vücut için oldukça önemlidir. Çocukluk döneminde bu vitaminin yeterli miktarda alınmaması, ilerleyen dönemlerde çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. Peki, çocuklarda D vitamini eksikliği nedir?

Çocuklarda D vitamini eksikliği: D vitamini eksikliği yaşayan çocuklarda belirtiler nelerdir?
Hacer Atik

D vitamini, diğer pek çok vitaminden farklı olarak sadece besinlerle değil aynı zamanda güneş ışığı ile de vücutta sentezlenebilen bir vitamindir. Bu özelliği sayesinde "güneş vitamini" olarak da isimlendirilmektedir. Çocukların yeterli D vitamini alabilmeleri için düzenli olarak güneş ışığından yararlanmaları ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir.

Çocuklarda D vitamini eksikliği nedir?

D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilimini düzenleyerek kemiklerin güçlenmesini sağlayan bir vitamindir. Eksikliği ise bu minerallerin yeterince kullanılmamasına ve dolayısıyla kemik gelişiminin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Çocuklarda D vitamini eksikliği genellikle gün ışığından yeterince yararlanamama, dengesiz beslenme ve emzirilen bebeklerde annenin D vitamini düzeyinin düşük olması gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır.

Çocuklarda D vitamini eksikliği sonucunda raşitizm, kas güçsüzlüğü, diş çıkarmada gecikme ve sık sık hastalanma görülebilmektedir. Bu vitaminin eksikliği erken dönemde fark edilemediğinde büyüme geriliği ve iskelet bozuklukları gibi kalıcı etkilere sebep olabilmektedir. Bu yüzden çocuklarda D vitamini düzeyinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve eksikliklerin zamanında giderilmesi gerekmektedir.

D vitamini eksikliği yaşayan çocuklarda belirtiler nelerdir?

Çocuklarda D vitamini eksikliği çeşitli fiziksel ve davranışsal belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Bu belirtiler genel olarak yaşa ve eksikliğin şiddetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çocuklarda D vitamini eksikliği belirtileri genel olarak şu şekildedir:

  • Kemik ve kas ağrıları
  • Depresif ruh hali
  • Kas spazmı
  • Geç yürüme
  • Kas güçsüzlüğü ve kolay yorulma
  • Uykusuzluk
  • Solunum güçlüğü
  • Diş çıkarmada gecikme
  • Raşitizm
  • Saç dökülmesi
  • Sürekli enfeksiyon geçirme
  • Boy ve kilo artışında gecikme, büyüme geriliği
  • Kemiklerde kırılganlık
  • Kafa kemiklerinde yumuşama ve kafatası şekil değişiklikleri

Bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi durumunda mutlaka bir çocuk sağlığı uzmanına başvurulması gerekmektedir.

Çocuklarda D vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda D vitamini eksikliğinin tedavisi, eksikliğin şiddetine ve çocuğun yaşına göre belirlenmektedir. Bu tedavide temel amaç, vücudun D vitamini düzeyini normale getirerek kemik ve kas sağlığını desteklemektir. D vitamini eksikliğinde kullanılan tedavi yöntemleri şu şekildedir:

  • Gerek görüldüğünde doktor kontrolünde, uygun dozda D vitamini damlası verilebilmektedir.
  • Çocuğun özellikle sabah veya öğleden önce kısa süreli güneşlenmesi sağlanır.
  • D vitamini açısından zengin besinlerin (yumurta sarısı, yağlı balıklar, süt ve süt ürünleri) tüketimi artırılır.
