Çocuklarda obezite nasıl önlenir? Çocuklarda obeziteyi önlemek için ailelerin uygulayabileceği yöntemler

Çocukluk çağı obezitesi günümüzde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de ciddi bir sorun haline gelmektedir. Çocuklukta fazla kilo ve obezitenin hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkileri vardır. Öte yandan aşırı kilolu ve obez çocukların yetişkinlikte de obez olma ihtimali yüksektir. Peki, çocuklarda obezite nasıl önlenir?

Defne Vera Şahin

Çocukluk çağı obezitesi, çocuklar ve ergenler arasında giderek yaygın hale gelen ciddi bir sağlık sorunudur. Obezite sadece fiziksel sağlık açısından değil, psikolojik ve sosyal açıdan da olumsuz etkilere sahiptir. Fazla kilo almak diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu hastalıklar çocukluk döneminde başlayan obezitenin ilerleyen yaşlarda daha ciddi rahatsızlıklara dönüşmesine neden olabilir. Psikolojik açıdan ise obezite çocuğun kendine olan güveni ve saygısı açısından olumsuz etkiler yaratır. Bu noktada çocuklarda obeziteyi önlemek için ailelerin uygulayabileceği yöntemler sıklıkla araştırılır.

Çocuklarda obezite nasıl önlenir?

Çocuklarda obezitenin büyük bir sorun olmasının iki temel nedeni bulunur. Birincisi çocuklukta aşırı kilolu olmak hayatın erken dönemlerinde çeşitli hastalıklara yol açabilmesidir. Örneğin diyabet, yüksek tansiyon ve kalp-damar sorunları gibi sağlık sorunları obeziteyle bağlantılı olarak çocuklukta ortaya çıkabilir.

İkincisi ise obez çocuklarda psikolojik sorunların da gelişmesidir. Çocuğun fazla kilolu olması özgüven eksikliği, sosyal uyum zorlukları ve akran zorbalığı gibi durumlara yol açabilir. Bu etkiler çocuklukta başlayan psikolojik sorunların ileri yaşlarda da devam etmesine neden olabilir.

Çocukların büyüme ve gelişme süreçleri devam ettiği için onlara zayıflama diyetleri uygulanması tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine çocukları sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönlendirmek gerekir. Bununla beraber hobi kapsamında uygun bir egzersiz programı ile kilo vermeleri desteklenebilir. Doğru yöntemlerin uygulanmasıyla beraber çocuklar kilo yüzünden stres yaşamadan yaşıtları gibi normal bir şekilde büyüyüp gelişebilirler.

Çocuklarda obeziteyi önlemek için ailelerin uygulayabileceği yöntemler

Çocuklarda obeziteyi önlemede ailelerin rolü oldukça önemlidir. Çocuklara sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak başta ailelerin görevidir. Bu sayede fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak temel bir adım atmış olurlar. Obeziteyi önlemek için ailelerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Öncelikle “şişman çocuk sağlıklıdır, ileride boya gider” gibi yanlış bir inanca kapılmayın. Fazla kilonun çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir.
  • Çocuğunuzu kendi yöntemlerinizle diyete zorlamayın. Bunun yerine sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırmaya çabalayın. Profesyonel bir destek için beslenme ve diyet uzmanına başvurun.
  • Günlük fiziksel aktivite çocuklarda kilo kontrolü için oldukça önemlidir. Çocuğunuzun her gün en az 30 dakika hareket etmesini sağlayacak ortamlar sağlayın. Bununla beraber okuldaki spor etkinliklerine katılması için onu teşvik edebilirsiniz. Evde birlikte yürüyüş yapabilir ve kısa mesafeleri arabayla değil yürüyerek gitmeye çalışabilirsiniz.
  • Saatlerce televizyon ve bilgisayar başında oturmasını önlemek için eğlenceli fiziksel aktiviteler önerin. Çocuğunuza eşlik etmeyi unutmayın.
  • Obeziteyi önlemede beslenme alışkanlıklarını geliştirmek de çok önemlidir. Yemek hazırlarken çocuğunuzun size yardım etmesini sağlayın. Evdeki yemek saatlerini düzenli hale getirin. Bununla beraber yemek saatinde ailecek aynı masada yemek yiyin. Çocuğunuza yavaş yemek yeme alışkanlığı kazandırın ve yeterli miktarda su içmesini sağlayın.
  • Sağlıklı beslenme alışkanlığı sağlarken fast food, şekerli yiyecekler ve tatlı gibi besinleri tamamen yasaklamayın. Yasaklamak bu gıdaları daha çekici hale getirebilir. Bunun yerine bu tür yiyecekleri dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketmelerine izin verin. Ödüllendirme sistemi kullanacaksanız pasta veya şeker yerine meyve gibi sağlıklı seçenekleri tercih edin.
  • Çocuğunuza beslenme çantası hazırlarken kalorisi düşük ve besleyici yiyecekleri seçin.
