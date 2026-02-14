Çocukları katledilen aileye tehdit: 'Kızınızı mezardan çıkarıp yakarız'

Aydın’daki KYK yurdu asansörü faciasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın (22) davasında karar duruşmasına günler kala aileye ölüm tehdidi gönderildi. Son 1 yıl içerisinde çocukları öldürülen ailelere benzer imzalarla çok sayıda tehdit mesajı gönderilmesi dikkat çekti.

"KIZINIZI MEZARDAN ÇIKARIP YAKARIZ"

Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalıyordu. 25 Ekim 2023’te Ertaş ve diğer öğrencilerin bindiği asansör aşağı kaymaya başladı. Ertaş kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Aile sorumlular hakkında dava açtı.

Dava sürerken anne Serpil Ertaş’ın telefonuna, 12 Şubat’ta Filipinler ülke kodu olan +63’lü bir numaradan WhatsApp üzerinden iletilen mesajda, “Duruşmadan çekilmezseniz kızınızı mezarından çıkarıp yakarız. Bu son uyarımız, dikkate al yoksa seni de kocanı da leş ederiz” ifadeleri yer aldı.

NUMARA AYNI

Nefes'ten Merve Şişman'a konuşan Baba Akın Ertaş, mesajın davanın karar duruşmasından hemen önce gelmesine dikkat çekerek, “Zamanlaması manidar. Mesajda ‘davadan çekilin’ ibaresi var. Zaten suç duyurusunda bulunduk. 17 Şubat’ta İzmir Bölge Adliyesi’nde karar duruşması var. Davaya dört gün kala böyle bir tehdit mesajı geldi. Kim olduğu bilinmiyor. Ama mesajın içeriği ağır” dedi.

Ertaş, daha önce başka mağdur ailelerin de benzer tehditler aldığını belirterek, “Aynı numaradan başka çocuğu öldürülen ailelere de mesaj gitmiş. Mağdur aileler korunamıyor. Ben birine tehdit mesajı atsam hemen bulunur ama bize gelince fail bulunamıyor” diye konuştu.

8 AİLEYE TEHDİT

Zeren’in ailesine gönderilen mesajların benzeri daha önce Mattia Ahmet Minguzzi, Ata Emre Akman, Hakan Çakır, Atlas Çağlayan, Alperen Ömer Toprak, Fatih Acacı ve Hiranur Aygar’ın ailesine gönderildi. Ankara’da defalarca bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır’ın ailesine de benzer tehditler geldi. Ankara’da 15 yaşındaki Fatih Acacı’nın hayatını kaybetmesinin ardından aile tehdit edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi

Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetinin ardından sanık B. B. ile ilgili sosyal medyada “Casperlar” imzasıyla paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlarda “Mattia Ahmet Miguzzi’nin ailesine sesleniyorum şikayetinizi geri çekin. B. B. kardeşimizdir. Biz hiçbir zaman kardeşlerimizi yarı yolda bırakmadık. Bu sefer yıkılan mezar değil eviniz olur” denilmişti.

Atlas Çağlayan

İstanbul Güngören’de “yan baktın” kavgasında 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan’a tehdit mesajları atılmıştı. Mesajlarda “Oğlun Atlas’ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz” yazılmıştı.

Ata Emre Akman

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ile başka bir olayda öldürülen Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman’ın gerçekleştirdiği oturma eylemi sırasında, kimliği belirsiz kişiler tarafından “C31K” imzasıyla tehdit mesajları gönderildi. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Akman Balıkesir’de geçen yıl tanımadığı 17 yaşındaki E.Ö. tarafından 25 bıçak darbesiyle katledilmişti.

Hiranur Nilgün Aygar

Mersin’de bir otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın babası Murat Aygar da tehdit mesajları aldıklarını açıklamıştı. Aygar’ın vurulmasıyla ilgili aynı arabada bulunan biri erkek arkadaşı 3 kişi yargılanıyor.