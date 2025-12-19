HABER

Çocukların önünde dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Tofaş Spor Salonu’nda minik basketbolcular nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu biri ağır 2 sporcu velisi yaralanırken, şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Çocukların önünde dehşet saçan şüpheli tutuklandı

Olay, 17 Aralık 2025 günü saat 20.10 sıralarında Fethiye Mahallesi’ndeki Tofaş Spor Salonu girişinde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların bekleme alanındaki koltuğun sarkan ipiyle oynaması nedeniyle veliler arasında başlayan tartışma salon dışına taştı. Şüpheli Turgay T., yanında bulunan bıçakla Mustafa Dedecan’ı çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Can Çiftgül de bacağından yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, Mustafa Dedecan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli Turgay T., polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bursa
