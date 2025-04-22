Çocukların yönettiği TBMM oturumuna damga vurdu! Arkasını dönüp okudu, Mecliste alkış koptu

Yarın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kürsü çocuklara bırakıldı.

OTURUMU ÇOCUKLAR YÖNETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredildi. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetti.

SÖZLERİNİ TAMAMLARKEN ARKASINI DÖNÜP OKUDU

Kürsüde konuşma gerçekleştiren bir kız çocuğunun sözleri ses getirdi. Coşkulu bir konuşma gerçekleştiren çocuk, sözlerini tamamlarken arkasını dönüp Meclisteki "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ifadesini okudu ve büyük alkış aldı.

"SADECE KİTAPLARDA YAZANLARI ÖĞRENMEK DEĞİL, DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

İşte TBMM Çocuk Özel Oturumuna damga vuran sözler:

"Bilimle, sanatla, sporla büyüyen çocuklar bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, sanat alanı, spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz.

"ÇÜNKÜ BİZ VARIZ, BİZ GELECEĞİZ"

Bugün Meclis'te bir çocuk olarak sesimi duyurabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in eseridir! O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep beraber çalışalım. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Çünkü biz varız, biz geleceğiz.