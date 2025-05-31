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Çocuklarının yanında darbedilen baba konuştu! Olay bakın nasıl başlamış: "Bu konuyu sen fişekledin..."

Dün Marmaray'da iki çocuğunun gözünün önünde darp edilen Deniz Eroğlu, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olay sonrası burnu kırılan Eroğlu, yaşadığı anları anlattı. Eroğlu olayın, kapının önünü kapatan bir kadına tepki göstermesiyle başladığını ifade ettiği açıklamasında, "Konuyu ilerleten kişi o zaten, diğer adam kapı kapanırken bana yumruk attı ve kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum" dedi.

Çocuklarının yanında darbedilen baba konuştu! Olay bakın nasıl başlamış: "Bu konuyu sen fişekledin..."

Türkiye dün Marmaray'da yaşanan olayı konuşuyor. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu, Marmaray'da tartışma yaşadığı iki kişi tarafından çocuklarının gözleri önünde darp edilmişti. Burnu kırılan Eroğlu, yaşadığı korkunç olayı tüm detaylarıyla Ekol TV'ye anlattı.

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OLAY BÖYLE BAŞLAMIŞ

Olayın çıkış noktasını anlatan Deniz Eroğlu, Marmaray’a binerken yaşananları şöyle aktardı:

“Kapıda bir hanımefendi vardı. Ben çocuklarımla girmeye çalışırken, takdir edersiniz ki 3 kişilik bir giriş alanı yok. Çocuklarımı taşırken içeri giremedim. ‘Niye burada duruyorsunuz? Arkada yer varken neden kapının önündesiniz?’ dedim. O da ‘şuradan geçsene abi’ dedi. Ben de sinirlendim, ‘neden geçeyim ki, toplu taşıma kuralları var’ dedim.”

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"ONUNLA HİÇ KONUŞMADIK, TARTIŞMA KADINLA YAŞANDI"

Deniz Eroğlu, “Kadının ya sabır” demesi üzerine tekrar tepki verdiğini söyledi. Daha sonra kadının ağladığını ancak kendisinin bunu fark etmediğini belirtti:

“Toplam konuşmamız 30 saniye sürmedi. Bostancı’dan Küçükyalı’ya tren zaten 2 dakikada gidiyor. Daha sonra hanımefendinin ağladığını gören bir beyefendi, benimle tartışmaya başladı. Ama biz onunla hiç konuşmadık, tartışma kadınla yaşandı.”

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"KAPI KAPANIRKEN YUMRUK ATIP KAÇTI"

Deniz Eroğlu, trenin dışında yaşananlara da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Dışarıdaki adam beni ittiriyor. Konuyu ilerleten kişi o zaten, diğer adam kapı kapanırken bana yumruk attı ve kaçtı. O an çocuklarım yanımdaydı. Burnum kırıldı, dikiş atıldı. Şikayetçi oldum.”

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"BU KONUYU SEN FİŞEKLEDİN"

Olay sonrası çocuklarını öğretmen olan eşine teslim ettiğini belirten Eroğlu., yaşadığı travmayı şöyle anlattı:

“Eşim öğretmendi, orada bekliyordu. Çocukları ona verdim. Takdir edersiniz ki çocuklarınızın yanında dayak yiyorsunuz, burnunuz kırılmış. Ben çocuklarımı korumaya çalışıyorum. Adama dönüp ‘bu konuyu sen fişekledin’ dedim. O da beni iteklemeye başladı. Araya girenler olmasa olay devam edecekti.”

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"AKRABALARINI ÇAĞIRMIŞ"

İneceği durağı bildiğini söyleyen baba Eroğlu., olayın sonradan da devam ettiğini belirtti:

“Benim Süreyya Plajı’nda ineceğimi biliyordu. Kendisi de orada inmiş. Akrabalarını çağırmışlar, 4-5 kişi oldular. Benimle konuşmaya çalıştılar. Ben de bir sağlıkçıyım, halimi görüyorsunuz. İki yerden kırığım var, ameliyat gerekebilir.”

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Anahtar Kelimeler:
darp Marmaray
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