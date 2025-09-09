Çok değil, 25 yıl sonra böyle gözükecekler... Influencer'lara kötü haber!

Sosyal medya sayesinde ün kazanan influencer’ların gelecekte nasıl görüneceği, bilim insanlarının da araştırma konusu haline geldi. Daily Mail’de yayınlanan bir çalışmaya göre, 2050 yılına gelindiğinde içerik üreticilerinin fiziksel görünümünde ciddi değişiklikler yaşanabilir.

Uzmanlar bu değişimin temel nedeninin, dijital yaşam tarzı, ekran bağımlılığı, yapay ışık maruziyeti, düzensiz uyku ve estetik müdahalelerin artması olduğunu söylüyor. Araştırmada, sosyal medyada çalışanların sağlığı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilecek birçok fiziksel soruna dikkat çekiliyor.

BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER ŞÖYLE:

-Sürekli öne eğik duruştan kaynaklanan kambur omurga

-Tech neck olarak bilinen boyun ağrısı ve duruş bozuklukları

-Göz altı morlukları, yorgunluk belirtileri ve cilt problemleri

-Kronik yorgunluk sendromu

-Aşırı estetik işlemler ve dolgu bağımlılığı

-Saç dökülmesi ve seyrelme

Araştırmada örnek olarak kullanılan "Ava" isimli dijital model, influencer yaşam tarzının vücut üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Ava, ekran karşısında geçirilen uzun saatler ve sürekli poz verme sonucunda oluşabilecek kas-iskelet deformasyonlarını temsil ediyor.

BBC'nin aktardığına göre bazı influencer’lar haftada 90 saate kadar çalışıyor ve bu sürenin büyük bölümü telefon veya bilgisayar başında geçiyor. Bu da hem fiziksel hem zihinsel yıpranmayı hızlandırıyor.