C vitamini, vücudun normal işleyişi için ihtiyaç duyduğu temel besin öğeleri arasında yer alıyor. Bağışıklık sisteminin çalışmasına katkıda bulunan, kolajen üretiminde ve demir emiliminde rol oynayan bu vitamin, çoğunlukla meyve ve sebzelerden alınabiliyor.

Özellikle takviye kullananların günlük miktara dikkat etmesi gerekiyor. Gereğinden fazla C vitamini almak, vücutta beklenen faydanın aksine sindirim sistemi başta olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabiliyor.

FAZLA C VİTAMİNİ ALINDIĞINDA HANGİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKIYOR?

C vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için vücuttaki fazla miktarının önemli bir bölümü idrar yoluyla atılıyor. Buna rağmen yüksek dozda takviye kullanımı yan etkilere yol açabiliyor. Health.com'da yer alan bilgilere göre aşırı C vitamini alımında en sık karşılaşılan şikayetler sindirim sistemiyle ilgili oluyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler şöyle sıralanıyor:

Mide bulantısı: Yüksek miktarda C vitamini, mide rahatsızlığına ve bulantıya neden olabiliyor.

İshal: Bağırsaklarda emilmeyen fazla C vitamini, ishal ve sindirim sorunlarını tetikleyebiliyor.

Karın krampları: Takviyelerin yüksek dozda alınması karın ağrısı ve kramp şikayetlerine yol açabiliyor.

Şişkinlik ve gaz: Bazı kişilerde fazla C vitamini tüketimi gaz ve karında şişkinlik hissi oluşturabiliyor.

Mide yanması: Yüksek dozda takviye kullanımı mide rahatsızlığı ve yanma hissiyle de ilişkilendiriliyor.

Bu şikayetlerin görülmesi, her zaman C vitamini fazlalığı anlamına gelmiyor. Belirtilerin devam etmesi veya şiddetlenmesi durumunda sağlık uzmanına başvurulması gerekiyor.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADAR?

Yetişkin kadınlar için önerilen günlük C vitamini miktarı 75 miligram, erkekler içinse 90 miligram olarak belirtiliyor. Yetişkinlerde günlük üst alım sınırı ise besinler, içecekler ve takviyelerden alınan toplam miktar üzerinden 2.000 miligram olarak kabul ediliyor.

Bu sınır, herkesin bu miktara kadar takviye kullanması gerektiği anlamına gelmiyor. C vitamini ihtiyacının büyük bölümü dengeli beslenmeyle karşılanabiliyor. Portakal, çilek, kivi, kırmızı biber, brokoli ve domates gibi besinler vitaminin doğal kaynakları arasında bulunuyor.

YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİ TAKVİYELERİ BÖBREK TAŞI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Fazla C vitamini alımının olası etkileri yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı kalmıyor. Yüksek dozda ve uzun süreli takviye kullanımı, bazı kişilerde böbrek taşı oluşumu riskini artırabiliyor. Özellikle böbrek hastalığı bulunan kişilerin takviye kullanımı konusunda daha dikkatli olması gerekiyor.

Ayrıca vücudunda demir birikmesine yol açan hemokromatozis hastalığı bulunan kişilerde yüksek doz C vitamini, demir emilimini artırarak sağlık sorunlarına neden olabiliyor.