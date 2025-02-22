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Çok merak edilen 100 bin imza sorusuna yanıt geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: "Kararı toplum verecek"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 13:40
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Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruları yanıtladı ve "Bunlar konuşmak için çok erken" diyerek, sürecin şu anda netleşmediğini belirtti. Adaylık konusunda kendi başlarına karar verme haklarının olmadığını vurgulayan Yavaş, "Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz" dedi. Yavaş ayrıca CHP’de hiçbir şekilde fikir bölünmesinde taraf olmayacağını da dile getirdi. İşte Yavaş'ın 100 bin imza sorusuna verdiği yanıtın detayları…

Çok merak edilen 100 bin imza sorusuna yanıt geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: "Kararı toplum verecek"

CHP'de ön seçim takvimine hazırlık devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu.

CHP ön seçiminde adaylık başvurusu yapacağını belirten Dursun Çiçek ise eşinin rahatsızlanması nedeniyle imza toplamayı yarıda bıraktı. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurusu için ise dün son gündü.

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MANSUR YAVAŞ ADAYLIK SORULARINI YANITLADI

Sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusuna Yavaş, gazetecilerin sorularına şu yanıtı verdi:

"Bunları konuşmak için çok erken. En son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler hep gündemde olacaktır. Şu anda erken seçimin tarihi yok bir şeyi yok bunları konuşmak için çok erken." sözlerini dile getirdi.

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"KENDİ BAŞIMIZA ADAY OLMA YA DA OLMAMA HAKKIMIZ YOK"

Açıklamalarına devam eden Yavaş, "Toplantıda da sayın Genel Başkanımıza da Ekrem Bey'e şunu söylemiştim: Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz." diyerek olası durumları değerlendireceklerini açıkladı.

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"BU GÖRÜNTÜLERİN İÇİNDE BENİ ASLA BULAMAYACAKSINIZ"

Adaylık söz konusu olduğunda kendisinin ortak kararlar dışında bir yol izlemeyeceğini belirten Yavaş, "Bunu söylerken de asla partide bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir." dedi.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi aday cumhurbaşkanı adayı
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