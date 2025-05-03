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Çok nadir hastalık: Türkiye'de bir ilk, dünyada 18'nci vaka! Nefes darlığı diye hastaneye gitti tıp literatürüne girdi: 4 yaprakçıklı aort kapağı nedir?

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp cerrahisi alanında çok nadir görülen bir vaka başarıyla tedavi edildi. 80 yaşındaki Muzaffer Uslu’ya, dünyada çok az rastlanan dört yaprakçıklı aort kapağı teşhisi kondu ve kalp kapağı, TAVI yöntemiyle değiştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ, “Ülkemizde bu yaşta dört yaprakçıklı aort kapağına sahip ve TAVI işlemi uygulanan ilk vaka” dedi. Nadir görülen hastalığın detayları haberimizde...

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Muzaffer Uslu, nefes darlığı ve bayılma şikayetleriyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerin ardından, ileri derecede aort darlığı teşhisiyle Samsun’a sevk edildi.

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ ve ekibi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Uslu’ya, TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) yöntemiyle müdahale edilmesine karar verildi. 29 Nisan’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren başarılı operasyonun ardından Uslu, bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı.

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"100 BİNDE 4 GÖRÜLMEKTE, ÇOK NADİR"

Doç. Dr. Mustafa Yenerçağ, "Hastamız Muzaffer Uslu 80 yaşında, Merzifon'da yaşıyor. Yürürken göğsünde daralma, bayılma şikayetleriyle Merzifon Devlet Hastanesi'ne başvuruyor. Orada yapılan tetkiklerinde aort kapağında ciddi daralma saptanarak tarafıma sevk edilmişti. Hastamızı kliniğimizde yatırdık. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahlarımızla beraber yaptığımız konsey toplantısında yaşının ileri olması nedeniyle, açık cerrahi ameliyatın da yüksek riski olması sebebiyle, hastamıza kapalı yöntem dediğimiz, toplumsal anlayışta kapalı yöntemle aort kapağının değiştirilmesine, TAVI işlem yapılmasına karar verdik. TAVI işleminden önce yaptığımız birçok analiz var. Bu analizlerde hastamızın normalde aort kapağının 3 yaprakçıklı olmasını beklerken, çok çok nadir gözüken 4 yaprakçıklı bir aort kapağı olduğunu saptadık. Bu konuda daha önce bir deneyimimiz yoktu. Literatürleri taradık. Literatürde ülkemizde bildirilmiş bir vaka yoktu. Fakat uluslararası literatürlere baktığımızda bu yaşta 4 yaprakçıklı ve TAVI işleminin yapıldığı 17 hastanın olduğunu gördük. Bayağı da nadir gözüküyor. Otopsi serilerinde ise 4 yaprakçık 100 binde 4 görülmekte. Çok nadir. Biz de bunun üzerine o literatürleri taradık, vakaları analiz ettik, çekilen tomografisini farklı analizlerle iyice inceledik ve TAVI işlemini yapmaya karar verdik" dedi.

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"BİZİM DE İLK DENEYİMİMİZ OLDU, LİTERATÜRE KAZANDIRMAYI DA PLANLIYORUZ"

Ameliyatı literatüre kazandırmayı planladıklarını ifade eden Doç. Dr. Yenerçağ, "Bizim burada yaptığımız işlem, şu an için kendi kliniğimizde ilk olma durumunda. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi 4 yaprakçıklı aort kapağı çok çok nadir gözüküyor. Bizim de ilk deneyimimiz oldu. Yaptığımız bu işlemin prosedürel çalışmalarını ve yaptığımız işlem sırasındaki gerçekleştirdiğimiz tecrübeleri bizden sonraki yapacaklara da aktarmak üzere akademik olarak literatüre kazandırmayı da planlıyoruz" dedi.

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"GENEL ANESTEZİ VERMEDEN, KALP KAPAĞINI DEĞİŞTİRDİK"

Doç. Dr. Yenerçağ, "Bu konuda iyice hazırlandık. Bu konuda deneyimli hocalarımızdan da bilgi aldık. Sonrasında hastamıza Doç. Dr. Serkan Sivri, ben, asistanlarımdan Dr. Berkant Öztürk ve Dr. Enes Kaya ile beraber ayrıca anesteziden de Uzm. Dr. Aynur Kaynar hocamızla beraber ortak bir ekiple TAVI işlemini yapmaya karar verdik ve 2 gün önce hastamıza başarılı bir şekilde sağ kasığından girerek genel anestezi vermeden başarılı bir şekilde kalp kapağını değiştirdik. TAVI yöntemiyle kalp kapağını değiştirdik. İşlemimiz gayet başarılı geçti. 1 gün yoğun bakımda hastamızı takip ettik. 1 gündür de servise takip ediyoruz. Bir aksilik olmadığı sürece de yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hasta Muzaffer Uslu ise doktorlara teşekkür ederek, ameliyatının çok iyi geçtiğini ve şu an durumunun iyi olduğunu söyledi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
aort anevrizması Samsun kalp damar hastalıkları
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