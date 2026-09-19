HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziler Günü’nde şiir okurken duygularına hakim olmadı

Bilecik’te düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programında şiir okuyan Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrenci Ecrin Uğuz, duygulu okuduğu şiirde sesi titredi, gözleri doldu.

Gaziler Günü’nde şiir okurken duygularına hakim olmadı

Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü programı Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına koyulan çelen töreni başladı. Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Garnizon Komutanlığı ve Bilecik Belediyesi’nin çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

"BİR GAZİ VURULUNCA DEĞİL, UNUTULUNCA ÖLÜR"

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, "Bir gazi vurulunca değil, unutulunca ölür. 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verildiği bu anlamlı gün, aynı zamanda kahraman gazilerimize duyduğumuz minnetin de bir nişanesidir. Türk milleti, dünya tarihine büyük destanlar yazmış; savaşın dahi bir namusu ve hukuku olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Düşmanlarımız dahi hatıralarında Türk milletinin üç temel özelliğini ifade etmişlerdir: Olağanüstü direniş gücü, savaş meydanındaki mertliği ve vatan savunmasındaki sarsılmaz adanmışlığı. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de ve Kıbrıs’ta bunun sayısız örneği görülmüştür. Konu vatan olduğunda Türk kadını da aynı fedakârlık ve kararlılığın timsalidir. Bilecikli Hacer Ana’nın, 14 yaşındaki oğlunu cepheye gönderirken söylediği şu sözler bunun en güzel örneklerinden biridir, Bu sözler ’Ey oğul! Ezan susacaksa, bayrak inecekse, namusumuz düşman tarafından çiğnenecekse, düşman ayağı vatan toprağına basacaksa; dayıların, ağaların ve baban gibi şehit ol, dönme! Yoksa hakkımı helal etmem’ demesi vatan sevgisinin ve fedakârlığın adeta bir doktrini gibidir" dedi.

SESİ TİTREDİ GÖZLERİ DOLDU

Konuşmanın ardından Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Okulun öğrencisi Ecrin Uğuz, ’Ya Gazi Ol Ya Şehit’ adlı şiiri seslendirirken sesi titredi, gözleri doldu.

Program sonunda Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gazilerle sohbet ederek, hatırlarını sordu.

Gaziler Günü’nde şiir okurken duygularına hakim olmadı 1

Gaziler Günü’nde şiir okurken duygularına hakim olmadı 2

Gaziler Günü’nde şiir okurken duygularına hakim olmadı 3

Gaziler Günü’nde şiir okurken duygularına hakim olmadı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
THY 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçildiTHY 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi
Meral Akşener vakıf kurdu! İşlemler tamamlandı, logosu belli olduMeral Akşener vakıf kurdu! İşlemler tamamlandı, logosu belli oldu

Anahtar Kelimeler:
gazi Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.