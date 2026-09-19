Gaziler Günü’nde şiir okurken duygularına hakim olmadı

Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü programı Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına koyulan çelen töreni başladı. Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Garnizon Komutanlığı ve Bilecik Belediyesi’nin çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

"BİR GAZİ VURULUNCA DEĞİL, UNUTULUNCA ÖLÜR"

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, "Bir gazi vurulunca değil, unutulunca ölür. 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verildiği bu anlamlı gün, aynı zamanda kahraman gazilerimize duyduğumuz minnetin de bir nişanesidir. Türk milleti, dünya tarihine büyük destanlar yazmış; savaşın dahi bir namusu ve hukuku olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Düşmanlarımız dahi hatıralarında Türk milletinin üç temel özelliğini ifade etmişlerdir: Olağanüstü direniş gücü, savaş meydanındaki mertliği ve vatan savunmasındaki sarsılmaz adanmışlığı. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de ve Kıbrıs’ta bunun sayısız örneği görülmüştür. Konu vatan olduğunda Türk kadını da aynı fedakârlık ve kararlılığın timsalidir. Bilecikli Hacer Ana’nın, 14 yaşındaki oğlunu cepheye gönderirken söylediği şu sözler bunun en güzel örneklerinden biridir, Bu sözler ’Ey oğul! Ezan susacaksa, bayrak inecekse, namusumuz düşman tarafından çiğnenecekse, düşman ayağı vatan toprağına basacaksa; dayıların, ağaların ve baban gibi şehit ol, dönme! Yoksa hakkımı helal etmem’ demesi vatan sevgisinin ve fedakârlığın adeta bir doktrini gibidir" dedi.

SESİ TİTREDİ GÖZLERİ DOLDU

Konuşmanın ardından Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Okulun öğrencisi Ecrin Uğuz, ’Ya Gazi Ol Ya Şehit’ adlı şiiri seslendirirken sesi titredi, gözleri doldu.

Program sonunda Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, gazilerle sohbet ederek, hatırlarını sordu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır