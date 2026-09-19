Meral Akşener vakıf kurdu! İşlemler tamamlandı, logosu belli oldu

İYİ Parti'nin kurucu genel Başkanı Meral Akşener, görevini bıraktıktan sonra uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü. Akşener, kurduğu vakıf ile geri döndü.

RESMİ KURULUŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Akşener; kadınlar, çocuklar ve öğrenciler başta olmak üzere ekonomik zorluk çeken kesimlere yardım etmek için vakıf kurdu. İstanbul merkezli olan Meral Akşener Vakfı'nın resmi kuruluş işlemleri tamamlandı.

LOGOSU BELLİ OLDU

Ankara'da da bir şubesi olacak olan vakfın logosu da belli oldu. Akşener logo için, yarım yaprak görselini tercih etti. Görselin yanında ise Meral Akşener Vakfı yazısı yer aldı.

BAŞLANGIÇ MAL VARLIĞI 5 MİLYON TL

Vakfın kuruluş yazısı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakfın başlangıç mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi.