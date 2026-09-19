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Sultangazi’de çatı katını arılar bastı: Arıların soktuğu kadın hastanelik oldu

İstanbul Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı arasına yuva yapan çok sayıda arı, yaklaşık 10 gündür en üst katta yaşayan aileye zor anlar yaşatıyor.

Sultangazi’de çatı katını arılar bastı: Arıların soktuğu kadın hastanelik oldu

İstanbul Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı arasına yuva yapan çok sayıda arı, yaklaşık 10 gündür en üst katta yaşayan aileye zor anlar yaşatıyor. Boşluklardan içeri giren arıların sokması sonucu hastanelik olduklarını söyleyen aile üyeleri, kanser hastası yakınları nedeniyle endişelendiklerini ifade etti. Çatıdaki arı yoğunluğu drone kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın tavan arasına yuva yapan arılar yaklaşık 10 gün önce çatıdaki boşluklardan en üst kattaki dairenin içerisine girmeye başladı. Gün geçtikçe sayıları artan arılar odalara ve banyoya kadar ulaştı. Arıların sokması sonucu büyük zorluk yaşayan aile kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalıştı. Çeşitli ilaç ve yöntemler deneyen aile, arıların sayısının azalmak yerine her geçen gün arttığını belirtti.

ARILARIN SOKTUĞU KADIN HASTANEYE BAŞVURDU

Ev sahibi Ümran Babakan’ı da çok sayıda arı soktu. Sokmaların ardından kollarında şişlik oluşan Babakan, akşam saatlerinde acil servise başvurdu. Evde kanser hastası babasının da bulunduğunu belirten Babakan, arıların babasını sokmasından endişe ettiklerini söyledi. Aile ayrıca evdeki çocuğun da banyoda arı tarafından sokulduğunu ifade etti.

"GECELERİ KORKUYLA YATIYORUZ"

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan Ümran Babakan, "Yaklaşık 10 yıldır bu binanın çatı katında oturuyoruz. Ancak bu yıl ilk defa bu kadar yoğun arıyla karşılaştık. Artık evin içini tamamen arılar bastı. Çatı arasındaki boşluklardan odalara, banyoya kadar giriyorlar. Evde neredeyse hepimizi soktular, kollarımız şişti. Evde kanser hastası babam da var. Onu da sokmalarından çok korkuyoruz. Ayrıca banyoda çocuğumuzu da arı soktu. Geceleri artık korkuyla yatıyoruz, odanın neresinden arı çıkacağını bilmiyoruz" dedi.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ"

Birçok yöntem denediklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Babakan, "Kendi imkanlarımızla birçok ilaç ve yöntem denedik ancak hiçbir sonuç alamadık. Tam tersine her geçen gün arıların sayısı daha da artıyor. Çatı katı olduğu için ara boşluklar fazla ve arılar bu boşluklardan evin içerisine giriyor. Birçok yere müracaat ettik ancak şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadık. Artık kendi imkanlarımızla başa çıkamıyoruz. Yetkililere sesleniyoruz; lütfen bize yardımcı olun ve bu soruna kalıcı bir çözüm bulun" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, binanın tavan arasına yuva yapan çok sayıda arı kamerayla görüntülendi. Görüntülerde arıların çatının çevresinde yoğun şekilde uçuştuğu ve çatıdaki boşluklara girip çıktığı görüldü.

Sultangazi’de çatı katını arılar bastı: Arıların soktuğu kadın hastanelik oldu 1

Sultangazi’de çatı katını arılar bastı: Arıların soktuğu kadın hastanelik oldu 2

Sultangazi’de çatı katını arılar bastı: Arıların soktuğu kadın hastanelik oldu 3

Sultangazi’de çatı katını arılar bastı: Arıların soktuğu kadın hastanelik oldu 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Sultangazi
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