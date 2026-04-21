Çok nadir vaka Denizli'de görüldü: Normal boyuttan 40 kat büyük!

Non-Hodgkin lenfoma tanısı ile uzun zamandır medikal tedavi görmekte olan 67 yaşındaki Nail Kafalı isimli hastada, son zamanlarda dalak ileri derecede büyüdüğünden tedavisinin etkinliği bozuldu. Sağlıklı bir yetişkinde yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde ortalama 140-180 gram ağırlığında olan normal dalak, hasta Kafalı da normalin yaklaşık 40 katı büyüklüğünde 6000 gr civarında boyutlara ulaşmış, karnın sol tarafında kasığa kadar yer kaplıyordu. Hastada hipersplenizm (dalağın aşırı derecede hücre yıkması) geliştiğinden dalağın alınmasına karar verildi. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan hasta, ameliyat sonrası onuncu günde şifa ile taburcu edildi.

MESLEK HAYATINDA İLK KEZ KARŞILAŞTI

Ameliyatı gerçekleştiren Denizli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Çeldir, meslek hayatında ilk kez bu boyutta bir dalak büyümesi ile karşılaştığını, nadir görülen bu vakanın kendileri için de önemli bir tecrübe olduğunu belirterek ameliyat hakkında bilgi verdi.

Çeldir; "Lenfoproliferatif hastalıkların (lenf kanserleri) seyrinde splenomegali (dalak büyümesi) ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu hastalıklarda dalak büyümesi hastalığın ilk gelişim yeri olabileceği gibi bazı olgularda da ileri derecede dalak büyüklüğüne bağlı belirtiler ve hipersplenizme bağlı sitopeniler (kan elemanları azlığı) en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Lenfoma tanısı ile uzun zamandır medikal tedavi görmekte olan hastamız Nail Kafalı da, son zamanlarda dalak ileri derecede büyüyerek yaklaşık normalin 40 katı bir boyuta ulaşıyor.

Sağlıklı bir yetişkinde dalak, yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde olup ortalama 13-14 cm uzunluğunda, 7-8 cm genişliğinde, 3-4 cm kalınlığında ve 150-160 gram ağırlığındadır. Hastamız da dalak 50x40x30 cm boyutlarına ulaşmış, 6000 gr civarında ağırlığı vardı. Nitekim hastamızda bu hacme bağlı olarak dalağın içinden geçen kanın çok olması nedeni ile atardamar ve toplardamarların çapı 2 cm’ye kadar genişlemişti.

Karında ileri derecede hacim oluşturmuş ve karnının sol tarafında ve sağ tarafında hemen hemen tamamını kaplayan bir şişkinlik vardı, karnının sol tarafında kasığa kadar uzanmakta idi. Hastamızda ona bağlı bir ağırlık ve ağrı hissi vardı, yeme içmede mide bağırsak sistemine yer kalmadığı için sürekli şişkinlik hissediyordu. Çok büyümesi de kan hücrelerinin aşırı yıkımına sebep olduğu için hastamız, sürekli kan almak zorunda kalıyordu. Bu durum kanın yapması gereken oksijeni taşıma, mikropları ayıklama ve pıhtılaşma görevinin aksamasına neden oluyordu.

Bu görevlerin aksaması mevcut hastalık tedavisinde uygulanan ilaç tedavilerinin verilme takvimini ve normalde verilme miktarlarını etkilemekte ve tedavinin aksamasına neden oluyordu. Hematolojiden hastamız ile ilgili bizden görüş istendi, biz de hastamızın dalağını alarak en azından bu yükü, kan yıkım sürecini uzatmak amacıyla splenektomi ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızı ameliyat sonrası bugün onuncu gününde şifa ile taburcu edeceğiz. Sonrasında yine lenfoma tedavisine devam edilecek" diye konuştu.

"DALAĞIM SÜREKLİ BÜYÜYORDU"

Operasyonun güzel geçtiğini ve sağlığına kavuştuğunu belirten Nail Kafalı ise "Sol tarafımda sürekli bir ağrım oluyordu, dalağım sürekli büyüyordu. Doktorumuzdan Allah razı olsun, beni bu durumdan kurtardı. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum, sağlığıma kavuştum. Artık çok rahatım, çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA