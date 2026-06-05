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Bursa'da karı kocaya infaz! Sokak ortasında korkunç olay

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki karı koca çift, sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Bursa'da karı kocaya infaz! Sokak ortasında korkunç olay

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Y.D. (40) ve kocası H.D. (40) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHINI PAŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla H.D. ve Y.D'ye ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa da karı kocaya infaz! Sokak ortasında korkunç olay 1

KARI KOCA SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Y.D. ile H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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