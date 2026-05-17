HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çöken rögar kapağını gören vatandaş poşetle önlem aldı

Eskişehir’de bir vatandaşın çöken ve tehlike arz eden rögar kapağının fark edilmesi için yanına poşet bırakarak aldığı önlem dikkat çekti.

Çöken rögar kapağını gören vatandaş poşetle önlem aldı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan bir rögar kapağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle içeriye doğru çöktü. Yol ortasında oluşan ve sürücüler ile yayalar için risk oluşturan durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, muhtemel bir kazanın önüne geçmek amacıyla çöken rögar kapağının hemen yanına beyaz bir poşet bıraktı. Çevredeki diğer vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından ekipler çöken rögar kapağına müdahale ederek onarım çalışması gerçekleştirdi. Düzeltilen rögar kapağı yeniden güvenli hale getirildi.

Çöken rögar kapağını gören vatandaş poşetle önlem aldı 1

Çöken rögar kapağını gören vatandaş poşetle önlem aldı 2

Çöken rögar kapağını gören vatandaş poşetle önlem aldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandıAntalya'da gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı
Sakarya’dan Kocaeli’ye gelen araçta uyuşturucu ele geçirildiSakarya’dan Kocaeli’ye gelen araçta uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.