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ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içinde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında göçük meydana geldi.

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Olay, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi içersinde inşaatı devam öğrenci yurdu alanında saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Öğrenci yurdunun önünde iddiaya göre alt yapı çalışması sırasında İran uyruklu Soheyl Alizade (33), Kioumars Alizade’nin (59) vücutlarının bir bölümü toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden Soheyl Alizade, kısa sürede toprak altından çıkarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kioumars Alizade ise ekiplerin yoğun çalışması ardından 19.15 sıralarında toprak altından çıkarıldı. İşçiler, ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi 1

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi 2

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi 3

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi 4

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi 5

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi 6

ÇOMÜ Yerleşkesi’nde toprak kayması! Ekipler sevk edildi 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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