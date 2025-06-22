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Çöp aracından düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde, çöp toplama aracından düşerek ağır yaralanan belediye işçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kaza, 11 Haziran Çarşamba günü Kahraman Mahallesi 289 Sokak’ta meydana geldi.

Çöp aracından düşen belediye işçisi hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Aydın’ın Çine ilçesinde, çöp toplama aracından düşerek ağır yaralanan belediye işçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Haziran Çarşamba günü Kahraman Mahallesi 289 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çine Belediyesi’ne ait M.Y. idaresindeki çöp toplama aracı hızla ilerlediği sırada, aracın arkasında temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok (46) dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çöp aracından düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı temizlik işçisi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Çine Devlet Hastanesi’ne, ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hasan Dok hastanede günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Dok’un ölüm haberi, ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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