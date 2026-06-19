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Çöp döküm alanındaki yangın ormana sıçradı

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Sertavul Yaylasında belediyeye ait çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana zarar verdi.Mut Sertavul Jandarma Komutanlığı’nın batısında bulunan çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Çöp döküm alanındaki yangın ormana sıçradı

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çıkan yangın, 2 arazöz ve 10 yangın işçisinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.Ekipler tarafından yürütülen soğutma çalışmalarının tamamlandığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Sertavul Yaylasında belediyeye ait çöp döküm alanında çıkan yangın ormanlık alana zarar verdi.

Mut Sertavul Jandarma Komutanlığı’nın batısında bulunan çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çıkan yangın, 2 arazöz ve 10 yangın işçisinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Ekipler tarafından yürütülen soğutma çalışmalarının tamamlandığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Çöp döküm alanındaki yangın ormana sıçradı 1

Çöp döküm alanındaki yangın ormana sıçradı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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