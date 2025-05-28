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Çöp ev mahalleliyi isyan ettirdi! 5 ay boyunca içinde kalmış...

Eskişehir’de yaklaşık 5 aydır boş bir vaziyette bulunan ve içerisinde onlarca kedi ölüsünün olduğu öne sürülen çöp evin kötü kokular saçması nedeniyle rahatsız olan mahalleli yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

Çöp ev mahalleliyi isyan ettirdi! 5 ay boyunca içinde kalmış...
Çiğdem Sevinç

Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak’taki bir müstakil evde yaşamını sürdüren N.G. isimli kimsesiz yaşlı kadın, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle geçtiğimiz aylarda evini çöple doldurdu. Oldukça pis bir hale gelen çöp evde rahatsızlanan kadın yaklaşık 5 ay önce ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kimsesiz kadın için İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri harekete geçti. Hayırseverlerin 183 üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri görüşmesi sonucunda bahse konu kadın hastaneden taburcu edildikten sonra Hacı Süleyman Çakır Huzurevi’ne yerleştirildi.

EVDE ONLARCA KEDİ ÖLÜSÜ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR

N.G. isimli kadının huzurevine alınmasının ardından evi boş kaldı. Evin hem içerisinde hem de bahçesinde bulunan ve aylardır toplanmayan çöplerin saçtığı kötü koku mahallede rahatsızlığa sebep oldu. İçeride onlarca kedi ölüsü olduğunu iddia eden mahalleli, yetkili kurumların konuyla ilgili harekete geçmesini talep etti.

"ÇOK PİS KOKUYOR, SİNEKTEN EVE GİREMİYORUZ"

Rahatsızlığını dile getiren mahalleli Kerim Ersoy, "Teyze rahatsızlandı, huzurevine götürdüler. İçeride bir sürü yavru kedi vardı. Pislikten bakılmıyor. Uzun zamandır böyle, şimdi kim bilir ne oldu? Benim avluyu bir görseniz, çöpleri çuvala doldurup doldurup koymuş. Ne olacağı belli değil. Kapıyı açmıyorlar ki. ’Biz giremeyiz, özel mülk’ diyorlar. Çok pis kokuyor, sinekten eve giremiyoruz. Cama baksanız görürsünüz, iri iri sinekler var. Bu sineklerden camı kapıyı açamıyoruz. Yardım istiyoruz" dedi.

HABER ÖZETİ

N.G. isimli kimsesiz yaşlı kadın, psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle evini çöple doldurdu ve yaklaşık 5 ay önce hastaneye kaldırıldı. İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, kadının hastaneden taburcu olduktan sonra Huzurevi'ne yerleştirilmesini sağladı. Evi boş kalan N.G.'nin, içindeki çöpler nedeniyle yayılan kötü koku mahallede rahatsızlığa yol açtı. Mahalleli, evin içinde onlarca kedi ölüsü olduğunu iddia ederek yetkililerden yardım talep etti. Rahatsız olan mahalleli, evdeki kötü kokudan ve sineklerden dolayı temiz havaya çıkmakta zorlandıklarını belirtti.

(İHA)

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Eskişehir
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