Çöp kamyonunun geri manevrası faciaya yol açtı: Temizlik görevlisinin kolu koptu

Kaza, Akşemsettin Mahallesi 1794. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki çöp kamyonu, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada aydınlatma direğine çarptı. Kamyonun arkasında bulunan temizlik görevlisi M.C.'nin sağ kolu, kamyon ile beton direk arasında kaldı. Araçtan savrulan diğer temizlik personeli R.A. da hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.C.'nin sağ kolunun koptuğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.C. Ankara'ya sevk edildi.

Araç sürücüsü D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır