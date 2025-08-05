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Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu! Annesi, babası ve babasının eşi gözaltına alındı

Akıllara durgunluk veren olay adresi bu kez Konya! Meram ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeğin annesi babası ve babasının eşi gözaltına alındı. Anneyle babanın bebeği çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi. Talihsiz bebek tedavi altına alındı.

Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu! Annesi, babası ve babasının eşi gözaltına alındı

Konya'nın Meram ilçesinde, çöp konteynerinin yanında terk edilmiş halde bulunan bebek, tedavi altına alındı.

Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu! Annesi, babası ve babasının eşi gözaltına alındı 1

DOĞAR DOĞMAZ TERK ETTİLER

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Temmuz Pazar günü Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta gece saatlerinde çöp konteyneri yanında terk edilmiş halde yeni doğmuş bir bebek bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

VİCDANSIZLAR ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINA BIRAKTI

Yapılan çalışmalar neticesinde, bebeğin annesinin Afganistan uyruklu S.G.N. (25), babasının ise aynı ülke vatandaşı M.Y.Ö. (33) olduğu ve ikisinin bebeği çöp konteynerinin yanına bıraktığı tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin annesi S.G.N. ve babası M.Y.Ö. ile M.Y.Ö'nün eşi R.Ö. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya Afganistan bebek
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