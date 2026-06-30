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Çöp poşetiyle gizlenmeye çalışıp çay ocağını ateşe verdi

Kırıkkale'de tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek bir çay ocağını ateşe veren A.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerini kundaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çöp poşetiyle gizlenmeye çalışıp çay ocağını ateşe verdi

Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak’ta bulunan bir çay ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çöp poşetiyle gizlenmeye çalışıp çay ocağını ateşe verdi 1

ÇÖP POŞETİYLE GİZLENMEYE ÇALIŞTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Çöp poşetiyle gizlenmeye çalışıp çay ocağını ateşe verdi 2

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangını tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçiren bir kişinin çıkardığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi.

Çöp poşetiyle gizlenmeye çalışıp çay ocağını ateşe verdi 3
Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çöp poşetiyle gizlenmeye çalışıp çay ocağını ateşe verdi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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