Çöp taksiler hafta sonu da mesaide!

Son dönemde kentin birçok noktasında kaldırımlara ve yol kenarlarına gelişigüzel bırakılan mobilya atıkları, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp taksilerle toplanarak bertaraf merkezine götürülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Kentimizde son zamanlarda yoğun şekilde yollara mobilya atıkları bırakılıyor. Bu durum hem çevre kirliliğine hem de trafikte tehlikelere yol açıyor. Olumsuz bir duruma sebebiyet vermemek için ekiplerimiz hafta sonu da mesai yaparak yol kenarlarını ve kaldırımları bu atıklardan temizliyor. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların mobilya atıklarını kaldırıma bırakmak yerine '0324 336 65 83' numaralı telefonu aramaları halinde, ekiplerin atıkları kısa sürede alacağını bildirdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır