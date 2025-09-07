HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çöp taksiler hafta sonu da mesaide!

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte görüntü kirliliğine yol açan ve yaya ile taşıt trafiğini tehlikeye sokan mobilya atıklarına hafta sonu da müdahale ediyor.

Çöp taksiler hafta sonu da mesaide!

Son dönemde kentin birçok noktasında kaldırımlara ve yol kenarlarına gelişigüzel bırakılan mobilya atıkları, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp taksilerle toplanarak bertaraf merkezine götürülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Kentimizde son zamanlarda yoğun şekilde yollara mobilya atıkları bırakılıyor. Bu durum hem çevre kirliliğine hem de trafikte tehlikelere yol açıyor. Olumsuz bir duruma sebebiyet vermemek için ekiplerimiz hafta sonu da mesai yaparak yol kenarlarını ve kaldırımları bu atıklardan temizliyor. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Belediye yetkilileri, vatandaşların mobilya atıklarını kaldırıma bırakmak yerine '0324 336 65 83' numaralı telefonu aramaları halinde, ekiplerin atıkları kısa sürede alacağını bildirdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL cezaJandarma driftçiye göz açtırmadı: 46 bin TL ceza
Yarım saat arayla 2 otomobil çarptı! 94 yaşındaki adam hayatını kaybettiYarım saat arayla 2 otomobil çarptı! 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Ekonomide kritik gün belli oldu! Saat 09.00'da açıklanacak

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

Cezaevine uyuşturucu hap sokan avukat tutuklandı! Aracından çıkanlar hayrete düşürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.