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Çöpte kafatası bulundu! Uzman doktorun eşinin attığı tespit edildi: 1994 detayı...

Adana, çöpte bulunan kafatasını konuşuyor! Ekipleri harekete geçiren olayda kameralar incelendi. Kafatasının Yüreğir Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.’nin eşi tarafından atıldığı tespit edildi. Doktor ifadesinde 1994'te Hatay'da bir mezarlık görevlisinden aldığını ve eğitim için kullandığını söyledi. İncelemeler devam ediyor.

Çöpte kafatası bulundu! Uzman doktorun eşinin attığı tespit edildi: 1994 detayı...
Ufuk Dağ

Adana’da apartman görevlisinin çöpte bulduğu insan kafatasının, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.’nin (51), evde temizlik yapan eşi G.I.S. (42) tarafından atıldığı ortaya çıktı. Üniversite öğrencisiyken, eğitim için Hatay’daki bir mezarlık görevlisinden kafatasını aldığı belirlenen G.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÇÖPTE KAĞIDA SARILI İNSAN KAFATASI BULUNDU

Olay, 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerinin yanına gitti. Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu.

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Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden olay yeri inceleme ekibi, yapılan çalışmanın ardından kafatasını Adana Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

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SEMİNERDEN DÖNDÜ, POLİSE GİTTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafatasının bulunduğu çöp poşetinin, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.’nin, evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. tarafından atıldığı belirlendi.

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Bu sırada Van’daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente dönüp, haberleri gördükten sonra emniyete gitti.

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1994'TEN BU YANA EVİNDE TUTUYORMUŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesine giden G.S.’nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.’nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi.

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Emniyetteki ifadesinde, “Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum” diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adli Tıp Kurumu’ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Adana kafatası
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