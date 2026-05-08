Çoraplara ve sakız kutularına sakladıkları uyuşturucuyu ekipler buldu

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik saha çalışmaları kapsamında Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde önceden belirlenen adreslere ve şahıslara yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda D.G. (29), M.Y. (39), M.A. (39), S.B.Ö. (25), B.A. (33) ve A.U. (28) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramaları ve belirlenen 3 ayrı ikamette yapılan detaylı aramalarda, bazı uyuşturucu maddelerin çoraplara ve sakız kutularına gizlendiği ortaya çıktı. Ekiplerce 133,35 gram metamfetamin, 3 parça halinde toplam 42,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 25 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların yapılan GBT sorgularında; M.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından 15 yıl 1 ay 15 gün, A.U. isimli şahsın ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G. ve M.Y. yürütülen soruşturma kapsamında; M.A., A.U., S.B.Ö. ve B.A. ise haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



